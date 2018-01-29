Ученые выяснили, какие факторы приводят к развитию рака

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Рак сегодня причислен к одним из самых опасных видов заболеваний.

В медицине этот вид злокачественного новообразования, которое развивается из клеток эпителиальной ткани различных органов, называют карциномой. Опухоль образуется в результате быстрого, хаотичного и неконтролируемого деления клеток. Точные причины развития рака неизвестны, однако карцинома может поражать кожу, слизистые оболочки, внутренние органы. Сенсационные результаты исследования были опубликованы учеными из Копенгагенского университета.

Женщины, которые работают по ночам, чаще болеют раком>>>

Они связывают развитие онкологических заболеваний с присутствием в тканях толстой кишки фермента GalNAc-T6. Данный фермент отсутствует в здоровых тканях, однако в большом количестве содержится в клетках раковой опухоли. GalNAc-T6 запускает процесс превращения здоровых клеток организма в раковые путем присоединения молекул сахара к определенным белкам.

© Photo: Arhivă personală Комендант: прививка от папилломавируса может спасти ребенка от рака

Это, в свою очередь, изменяет структуру клеток и вызывает их агрегацию. Клетки с гликозилированными белками, к которым присоединились остатки сахара, начинают развиваться как раковые.

Онколог: диагноз "рак" — не повод привыкать к земле>>>

Как говорится в исследовании, полученные данные свидетельствуют о том, что фермент GalNAc-T6 "путем гликозилирования участвует в онкогенной трансформации".

Ученым предстоит выяснить, каким именно образом присоединение молекул сахара к определенным белкам способствует аномальному развитию клеток организма. Медики считают, что понимание механизма гликозилирования в раковых клетках будет способствовать появлению более эффективных способов диагностирования и лечения рака, сообщает РИА Новости.