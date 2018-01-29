Расшифровано начало самой таинственной книги - манускрипта Войнича

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Для изучения самой загадочной рукописи в мире — манускрипта Войнича канадаские ученые из Альбертского университета использовали искусственный интеллект, сообщает РИА Новости со ссылко на cbc.ca.

Для исследования ученые разработали алгоритм, который с точностью в 97% определял язык Всеобщей декларации прав человека, переведенной на 380 языков. Применив его к манускрипту Войнича, специалисты пришли к выводу, что он написан на иврите. При этом, отмечают ученые, использовался шифр, при котором меняется порядок букв в словах, а гласные пропущены.

Первое предложение, по словам ученых, гласит: "Она дала рекомендации священнику, главе дома, мне и людям". Кроме того, в тексте встречаются слова "фермер", "свет", "воздух" и "огонь".

Авторы исследования отмечают, что для полного понимания текста необходима совместная работа специалистов по ивриту, историков и криптографов.

© Fotolia/ Andrea Danti Создан искусственный интеллект, превосходящий человека в аналитике

Манускрипт Войнича, написанный в XV веке, состоит из 240 страниц, на которых изображены известные и незнакомые науке растения и небесные тела.

Рукопись названа так по имени его бывшего владельца — американского книготорговца У.Войнича, мужа известной писательницы Этель Лилиан Войнич (автора романа "Овод"). Рукопись была куплена в 1912 г. в одном из итальянских монастырей. Известно, что в 1580-е годы владельцем манускрипта стал тогдашний германский император Рудольф II. Зашифрованную рукопись с многочисленными цветными иллюстрациями Рудольфу II продал известный английский астролог, географ и исследователь Джон Ди, весьма заинтересованный в получении возможности свободно уехать из Праги к себе на родину, в Англию. Поэтому Ди, как считают, преувеличил древность рукописи.

По особенностям бумаги и чернил ее относят к XVI в. Однако все попытки расшифровать текст за последние 80 лет были тщетными.

Ранее текст пытались расшифровать многие специалисты, в том числе криптографы ЦРУ и АНБ. Британский криптолог Гордон Рагг из Килского университета заявлял, что рукопись является фальшивкой, а текст не имеет смысла.