Трамп поздравил Илона Маска с успешным стартом на Falcon Heavy

Tesla Илона Маска вышла на гелиоцентрическую орбиту после успешного старта на Falcon Heavy

КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Стартовавший на новейшей ракете-носителе Falcon Heavy электромобиль Tesla Roadster покинул поле земного притяжения и начал движение к поясу астероидов по гелиоцентрической орбите, сообщил владелец компании SpaceX Илон Маск.

"Третье включение двигателей прошло успешно. Превзошли орбиту Марса и движемся к поясу астероидов", — отметил Маск, которого цитирует РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп поздравил компанию SpaceX и ее главу Илона Маска с успешным запуском ракеты-носителя Falcon Heavy.

© Sputnik/ Александр Моклецов Чем пахнет в космосе

"Поздравляю Илона Маска и SpaceX с успешным запуском Falcon Heavy. Это достижение наряду с торговыми и международными партнерами НАСА продолжает демонстрировать американское мастерство в самом лучшем свете", — написал Трамп в своем Twitter.

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Успешный запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy был проведет во вторник с космодрома на мысе Канаверал (Флорида).

Falcon Heavy создана на базе Falcon 9, ее первая ступень оснащена жидкостными ракетными двигателями Merlin, по девять в центральном и двух боковых разгонных блоках. SpaceX, которая добивается многоразового использования своих ракет-носителей, использовала для демонстрационного старта ускорители двух уже летавших ранее первых ступеней.

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В свой первый испытательный полет ракета-носитель отправилась со спортивным автомобилем Илона Маска Tesla Roadster. Ракета выводит автомобиль на гиперболическую орбиту Земли, после чего, согласно задумке SpaceX, он отправится в путешествие в далекий космос по гелиоцентрической орбите.