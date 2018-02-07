Ученые выяснили: горячий чай может быть смертельно опасен

КИШИНЕВ, 7 фев — Sputnik. Китайские ученые провели масштабное исследование и выяснили, что пищевые привычки формируются под определенным влиянием некоторых факторов. В течение девяти лет она наблюдали за состоянием здоровья почти 450 тысяч человек в возрасте от 30 до 79 лет.

Медики за все это время выявили 1731 случай рака пищевода.

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Было установлено, что этот вид онкологии в пять раз чаще встречается у тех пациентов, которые регулярно пьют горячий чай и каждый день употребляют не менее 15 граммов алкоголя. При этом рак пищевода в два раза чаще ученые регистрировали у любителей горячих напитков, которые курили.

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Все дело в том, что горячие напитки причиняют внутренним органам термические травмы. Это повышает риск развития онкологии. Ученые призывают людей внимательнее относиться к употреблению чрезмерно горячих жидкостей, особенно при одновременном употреблении алкоголя или курении.