Невероятно, но факт: в руке 11-летнего мальчика выросла улитка

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. В США произошел очень необычный случай. Врачи обнаружили в руке 11-летнего мальчика морскую улитку, сообщает научный журнал BMJ.

Случай произошел в Лос-Анджелесе. Предположительно моллюск попал в руку ребенка после того, как он поранился во время купания в водоеме.

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На месте повреждения у мальчика появился нарыв. Когда он сильно увеличился педиатры его вскрыли и обнаружили там улитку, которая все это время росла. Ее размер на момент извлечения составлял уже 4 миллиметра.

Как пишет источник, ребенок был поражен находкой. Ему разрешили оставить моллюска себе, но он прожил всего один день.

Подобные случаи ранее не были задокументированы нигде.

После этого удивительного инцидента, медики отметили, что это лишь доказывает необходимость дренировать и вскрывать абсцессы. Их нужно внимательно изучать и следить за историей болезни, чтобы предотвратить и отслеживать подобные случаи в будущем.