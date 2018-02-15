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Хакер

"Страшное оружие" NotPetya: Британия обвинила Россию в кибератаках

© Sputnik/ Вадим Анцупов
Наука и технологии
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МИД Великобритании обвинил российские власти в кибератаке с использованием вируса NotPetya, однако, как это часто бывает,каких-либо доказательств и источников информации не привел

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Кибератака случилась еще в июне прошлого года.

Хакер
© AFP 2018/ Thomas Samson
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Вирус-вымогатель поразила IT-системы компаний в нескольких странах, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

"Британское правительство считает, что власти России, в частности, российские военные, были ответственны за деструктивную атаку с помощью вируса NotPetya в июне 2017 года. Безрассудное применение вируса нарушило работу организаций по всей Европе и стоило сотни миллионов фунтов", — говорится в заявлении замглавы британского МИД Тарика Ахмада, которое цитирует РИА Новости.

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По его словам, атака была замаскирована под попытку вмешаться в бизнес-процессы, однако ее целью было нарушение работы организаций и компаний в Европе. Главной ее целью были финансовый, энергетический и правительственный секторы на Украине, считает замминистра.

"Великобритания отвечает на вредоносную киберактивность, независимо от того, от кого она исходит, а также возлагает ответственность за возмещение ущерба на тех, кто причиняет нам вред. Мы намерены активизировать международные усилия по укреплению свободного, открытого, мирного и безопасного киберпространства", — говорится в заявлении.

Как выяснили эксперты Group-IB, кибератаки вирусов-шифровальщиков NotPetya/ExPetr (атаковавшего в июне энергетические, телекоммуникационные и финансовые компании на Украине) и BadRabbit (в октябре) были организованы одной хакерской группировкой. BadRabbit атаковал ряд федеральных российских СМИ и финансовые организации, а также объекты инфраструктуры на Украине.

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Теги:
хакер, Россия, Британия, Политика
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