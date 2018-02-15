Еврокомиссия: американские соцсети не соблюдают законы Евросоюза

КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. Социальные сети Facebook и Twitter не считаются со своими пользователями и не выполняют рекомендации Евросоюза в области защиты прав потребителей, отмечают члены Европейской комиссии.

© Sputnik/ Наталья Селиверстова Соцсети активно обсуждают увеличение лимита знаков для записи в Twitter

На сайте ведомства опубликовано сообщение, в котором отмечается, что социальные сети меняют свои правила для пользователей без предварительного уведомления. А вдобавок Facebook и Twitter без уведомления пользователей удаляют загруженный ими контент.

"Компании из сферы социальных медиа должны сделать все, чтобы полностью соответствовать правилам Евросоюза в области потребительского рынка", — говорится в сообщении.

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Ранее ЕК обращалась к руководству соцсетей с требованием соблюдать правила, действующие в Евросоюзе. Теперь отмечается, что эти предписания частично не выполняются. К просьбе ЕС полностью прислушались только в Google Plus.

ЕК подчеркивает, что полное соблюдение европейских правил принесут пользу значительному количеству пользователей в Евросоюзе, которые используют социальные сети. А вот три простых приема, которые приятно удивят пользователей Facebook>>>