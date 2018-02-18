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Ракета-носитель Falcon 9

Путь к звездам по версии Илона Маска – мнения ученых Молдовы и Израиля

© REUTERS/ Joe Skipper
Наука и технологии
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Ученые Молдовы и Израиля одобряюще смотрят на проекты наподобие тех, что реализует Илон Маск

КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik, Николай Костыркин. Мир продолжает оживленно обсуждать то, что делает для развития мировой космической индустрии миллиардер Илон Маск, чья компания SpaceX запустила в космос ракету Falcon 9 со сверхтяжелым двигателем и автомобилем Tesla на борту.

Игорь Коротченко
© Sputnik/ Михаил Воскресенский
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Запуск состоялся в начале февраля 2018 года. Предполагается, что именно такие ракеты в скором времени смогут доставлять грузы на Марс.

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А уже скоро Маск собирается с помощью запуска на околоземную орбиту ряда спутников обеспечить интернетом всю нашу планету.

То, что делает Маск и ему подобные руководители крупных корпораций, вызывает неоднозначные реакции в мировом сообществе, хотя романтики от космоса смотрят в сторону SpaceX с воодушевлением, а ученые просто рукоплещут. И вот почему.

Автомобиль Tesla на орбите
© AP Photo / SpaceX
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"То, что за сравнительно небольшие деньги сделал Илон Маск, не смогли осуществить в НАСА с их многомиллиардным бюджетом. Вот и выходит, что получение знаний не связано с огромным финансированием. Да и не могут одного одаренного ученого заменить 10 ремесленников. Большую роль в это случае играет кадровая политика", — считает директор Института электронной инженерии и нанотехнологий академик Анатолий Сидоренко.

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По его словам, все, что ведет к получению новых знаний, — это благо. Но есть и ответственность общества — коллективная, без преувеличения, ответственность.

"Эйнштейн предупреждал всех нас об этом, когда были обнаружены колоссальные возможности ядерной энергетики. Ножом можно резать хлеб, но нередко, увы, его применяют в криминальных целях", — напомнил Сидоренко.

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© REUTERS/ Mario Anzuoni
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Профессор Тель-Авивского университета Соломон Ставров уверен, что, хоть науке и нужны большие деньги, но и ученые, в свою очередь, должны объяснять обществу, зачем им такое немалое финансирование, и куда оно пойдет. Это если речь идет о субсидиях государства.

Запуск ракеты Falcon Heavy с автомобилем Tesla >>>

"Но теперь крупные международные корпорации стали настолько огромными, что в состоянии взять на себя эту функцию государства — финансирование науки. Для ученых это хорошо, потому что теперь не нужно ни перед кем оправдываться за те деньги, которые они берут для своих изысканий. Хороший ученый придет, например, к тому же Маску и получит достойную работу. Хотя в этом случае нужно действительно пахать, а не ждать пенсии", — считает Ставров.

Он уверен, что международные компании благодаря своим задачам снимают часть груза с плеч государства — речь идет об идущих на развитие науки налогах граждан.

Анатолий Сидоренко и Соломон Ставров
© Sputnik / Rodion Proca
Анатолий Сидоренко и Соломон Ставров

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Теги:
Falcon, космос, ракета, Соломон Ставров, Илон Маск, Анатолий Сидоренко, Израиль, США, Молдова
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