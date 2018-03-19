Ученые назвали вид спорта, который резко повышает сексуальное влечение

КИШИНЕВ, 19 мар – Sputnik. Одни могут сказать "Кто бы мог подумать!", другие скажут — "Кто бы сомневался!"…

Исследователи Калифорнийского университета в Беркли выяснили, что женщины, которые регулярно катаются на велосипеде, или профессионально занимаются велоспортом, ощущают резко повышенное сексуальное влечение по сравнению с нормой.

Результаты исследования, проведенного в Беркли, публикует РИА Новости со ссылкой на медицинский портал MedicalXpress. Как сообщается, в исследовании приняли участие 3118 женщин разного возраста, среди которых примерно 50% регулярно совершают велосипедные прогулки или занимаются велоспортом.

© Sputnik/ Эльнур Салаев Чем полезен велосипед для здоровья

Изначальная цель исследования – понять, как занятия велоспортом влияют на мочеполовую систему и вероятность инфекции мочевых путей, — была успешно достигнута. Медики констатировали, что велосипедистки чаще страдают от инфекций. По предположениям авторов работы, это вызвано постоянным раздражением, которое испытывает паховая область от соприкосновения с жестким седлом велосипеда. Кроме того, долгие поездки на велосипеде ухудшают кровоснабжение паховой области, пережимая сосуды.

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Однако ученые были удивлены, когда обнаружили неожиданный эффект. Оказалось, что в велоспорте есть и позитивный эффект — велосипедистки практически никогда не страдают от психологических проблем, связанных с сексуальностью, предельно устойчивы к стрессу в интимных ситуациях и ведут на редкость здоровую половую жизнь, которая сопровождается повышенным сексуальным влечением.