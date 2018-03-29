Японцы показали, как предотвратить трагедии, подобные кемеровской

Видеозапись простого, но эффективного способа эвакуации из здания во время ЧП продемонстрировано в интернете.

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. В Сети "гуляет" видео, на котором наглядно показано, что нужно сделать, чтобы в случае возгорания в здании все смогли спастись и уже, тем более, избежать травм.

На записи видно, как на балконах здания работают мини-лифты, доставляющие людей вниз с одного этажа на другой.

В подписи под видеороликом сообщается, что эта конструкция — дело рук японских разработчиков.

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Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово произошел в это воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

Остается теперь понять, скольких владельцев торгово-развлекательных центров и сколько государственных ведомств нашей страны заинтересует эта разработка. Решатся ли они применить ее в Молдове или же снова скажут, что денег нет ни в госбюджете, ни в бюджетах частных компаний.