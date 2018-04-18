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Кресла Skydiver

Когда не хватает средств: в самолетах появятся стоячие места

© Photo: Aviointeriors
Наука и технологии
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Одна из компаний предложила условия полетов экстра-эконом-класса - стоячие места для пассажиров.

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Одна из итальянских фирм разработала модели стоячих мест для самолетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Telegraph.

Дизайн конструкции напоминает седло наездника. Ряд "сидений" планируется закрепить вертикальными стойками, на уровне бедер будет расположена мягкая обивка, которая позволит пассажиру не испытывать дискомфорт в абдоминальной зоне тела. Стоячие места также оснастят двумя подлокотниками. Сидеть на таком "кресле" невозможно — только облокотиться на него. 

Grève à Air France, 22 février 2018
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Работа над проектом велась с 2010 года, усовершенствованную модель представили на прошлой неделе на выставке Aircraft Interiors Expo в Гамбурге. По словам производителей, новые "кресла" позволят "уплотнить рассадку": они в два раза легче стандартных сидений и позволяют увеличить пассажировместимость самолета на 20%.

Авторы идеи уверены, что "кресла" будут пользоваться спросом у авиакомпаний, в особенности для перелетов на небольшие расстояния. Кроме того, на разработку могут обратить внимание бюджетные авиаперевозчики. Пока заинтересованность в продукте выразила колумбийская компания VivaColombia и ирландский лоукостер Ryanair.

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Теги:
эконом-класс, low-cost, самолеты, стоимость, безопасность, места, полет, Колумбия, Италия, Наука и технологии
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