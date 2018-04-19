Доступ к данным пользователей как способ политической манипуляции

В Европе клеймят Google и Facebook, обвиняя их в манипуляции общественным мнением.

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Манипулируют ли интернет-гиганты массовым сознанием — таким вопросом задались социологи старейшей во Франции компании, занимающейся опросами общественного мнения, IFop.

© Sputnik / Владимир Песня Американцы и европейцы считают, что Google и Facebook манипулируют информацией

Специалисты провели для Sputnik News опрос в период с 22 по 27 марта 2018 года. Респондентами выступили жители Франции, Германии, Италии, Великобритании и США.

Вопрос был сформулирован так: "Некоторые люди считают, что такие корпорации, как Google и Facebook, используют алгоритмы, чтобы манипулировать информацией в пользу той или политической точки зрения. Другие считают, что информация, которую предоставляют эти компании, является объективной и непредвзятой. Какая точка зрения Вам ближе?".

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В результате выяснилось, что большинство опрошенных европейцев все-таки полагают, что технологичные компании, такие, как Google и Facebook, действительно, как говорится, не без греха.

В опросе для Sputnik News приняли участие 5 029 респондентов в возрасте старше 18 лет, приблизительно по тысячи человек с каждой страны.

Экс-депутат Европарламента Татьяна Жданок, отмечая, что подобного рода манипуляция связана с доступом к личной информации о пользователях, сообщила, что на днях вступил в силу документ о противодействии передаче личных данных.

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По словам политика, в Европе во все времена защита персональных данных ценилась гораздо выше, чем, например, в США.

"Согласно регламенту, о котором я уже сказала, социальные сети не смогут иметь монополию на своих пользователей, которые всегда сумеют перейти в другую соцсеть с сохранением всех своих персональных данных", — рассказал Жданок.

По ее словам, еще с 2001 года, с момента атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке, Штаты неоднократно требовали от Европы передать им все персональные данные пользователей интернета на Старом континенте. Но страны ЕС тогда отказали, а сейчас еще и ужесточили меры относительно тайны личной информации.