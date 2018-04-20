В США заявили о разработке прототипа лазерного оружия

По словам инженера, занимавшегося разработкой оружия "направленной энергии", оно может использоваться для защиты военных баз от беспилотников.

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Прогресс в применении технологии "направленной энергии" в оборонной сфере достиг переломной точки. Об этом американскому изданию рассказал новый руководитель Центра перспективных технологий Lockheed Martin Нельсон Педрейро.

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По его словам, компания уже создала прототип лазерного оружия, которое можно использовать для защиты военных баз от беспилотников. Педрейро также отметил, что в прошлом году Lockheed Martin показала работу 30-киловатной системы ATHENA на базе армии США в Нью-Мехико.

"Система поразила воздушные цели в полете, нанеся структурные повреждения и вызвав потерю контроля над ними. Лазеры также разрабатываются для Агентства противоракетной обороны как противоракетное вооружение, сбивающее баллистические ракеты противника на взлете", — добавил инженер.

Ранее Пентагон заключил с Lockheed Martin контракт на создание прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты. По данным СМИ, Министерство обороны США готово выделить 928 миллионов долларов на создание ракеты для самолетов американских ВВС.