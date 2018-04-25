Ученые назвали новую фатальную опасность алкоголя

Специалистам удалось установить, что систематическое употребление даже малых доз спиртного может вызвать у любителя выпить серьезные патологии.

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Употребление алкоголя повышает риск возникновения болезней десен, некоторых видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном иностранными СМИ.

© Sputnik / Mikhail Fomichev Бутылка в день или путевка в деградацию: чем опасен пивной алкоголизм

Ученые Нью-Йоркского университета изучили образцы микрофлоры ротовой полости 1044 человек в возрасте 55-78 лет. В результате исследования они получили возможность сравнить показатели 270 непьющих, 614 умеренно пьющих и 160 постоянно употребляющих алкоголь людей.

Специалисты обнаружили, что у людей, употребляющих спиртное, выявлены изменения микрофлоры и увеличение роста таких бактерий, как Bacteroidales, Actinomyces и Neisseria. Отмечается, что Bacteroidales вызывают воспаления, гнойные раны и развивают злокачественные опухоли. Actinomyces могут стать причиной актиномикоза и эндокардита, а Neisseria содержат в себе возбудителей гонореи и менингита.

Также употребление алкоголя снижает количество необходимых организму лактобацилл, что в конечном итоге может привести к развитию рака полости рта и органов пищеварения.

В ходе дальнейших исследований ученые намерены выяснить, за счет чего алкоголь вызывает изменения в микрофлоре рта, и установить, помогает ли отказ от спиртного восстановить нанесенный ущерб.