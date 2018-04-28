Ученые ответили на вопрос: курица или яйцо

Нет, людям науки не удалось выяснить, что появилось на свет первым, но они смогли определить, как неокрепший цыпленок пробивает прочную скорлупу.

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. Извечный вопрос о том, что появилось раньше, курица или яйцо, мучал людей на протяжении тысячелетий. Еще классические философы Древней Греции изрядно ломали голову над этой, казавшейся им крайне принципиальной, проблемой.

В наши дни ученым-биологам из Канады удалось выяснить одну из этих загадок. Они, конечно не ответили на главный вопрос, но объяснили, как цыпленку удается пробить клювом прочную скорлупу, выдерживающую три массы тела несушки.

"Нам удалось обнаружить, что скорлупа яйца состоит из трех слоев наноструктур, имеющих разную прочность, эластичность и прочие механические свойства. Что интересно, эти структуры меняются по мере роста зародыша, и к тому времени, когда цыпленок вылупляется из яйца, они ослабевают, что помогает ему разбить скорлупу", — заявил биолог из канадского университета Макгилла Марк Макки.

По словам эксперта, даже самые слабые птенцы могут самостоятельно разбить скорлупу и выбраться из "заточения", а с другой — яйца обладают необычно высокой механической прочностью.

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Используя ускоритель частиц, Макки и его коллеги нарезали яичную скорлупу на тонкие слои и подробно рассмотрели их при помощи электронного микроскопа. Это помогло ученым впервые взглянуть на то, как устроена скорлупа "изнутри" и понять, как птенцам удается разбить ее.

По словам ученых, скорлупа является высокопрочной материей, базирующейся на нанотехнологиях. Выяснилось, что скорлупа состоит из трех слоев нанокристаллов карбоната кальция. Каждый из этих слоев "куриной брони", служит надежной защитой будущему птенцу.

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Минеральная плотность нанокристаллов карбоната кальция регулируется особым белком — остеопонтином, который люди науки ранее считали атавизмом, когда яйца динозавров были еще покрыты кожистой оболочкой.

Группе ученых под руководством Макки удалось выяснить: молекулы остепонтина пропорционально распределены по скорлупе, и не просто так, а выступая в роли некоего каркаса, к которым, в свою очередь, крепятся микрочастицы мела, образуя оболочку яйца в том виде, в каком все мы привыкли ее видеть.

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Выяснилось, что в скорлупе недавно снесенного куриного яйца остепонтина гораздо больше, чем в тот момент, когда цыпленок должен появиться на свет. Таким образом, птенцу не составляет особых усилий пробить себе путь сквозь скорлупу, которая на момент его вылупливания становится крайне мягкой, состоящей преимущественно из меловых частиц.