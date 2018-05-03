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Страшная болезнь - не приговор: ученые рассказали, когда смогут победить рак

© Fotolia / Stephan Morrosch
Наука и технологии
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Победить фатальную болезнь предполагается через процедуру перепрограммирования белка в человеческих генах.

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Через десять лет возможно создание клеток, неуязвимых к вирусам, раку, старению, радиации и замерзанию, заявили ведущие генетики из Genome Project. Информацию передает РИА Новости.

Свои утверждения ученые подкрепляют опытом над клеткой бактерии кишечной палочки. По словам специалистов, над геномом бактерии было проделано 321 изменение, после чего клетка стала невосприимчивой к вирусам. Однако, отмечают генетики, чтобы перепрограммировать геном растения или млекопитающего, потребуется больше усилий.

"Перепрограммирование каждого белка в человеческом гене, например, потребует 400 тысяч изменений", — уточнил профессор Гарвардской медицинской школы Джорд Черч.

Он добавил, что из двадцати тысяч человеческих генов необходимо удалить лишние кодоны — единицы генетического кода.

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При этом ученые выразили уверенность, что желаемых результатов можно будет добиться уже через десять лет. Кроме того, по словам генетиков, человеческие гены можно будет запрограммировать таким образом, чтобы люди стали невосприимчивыми к радиации, старению и холоду. Также возможно значительное сокращение рисков возникновения рака.

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Теги:
лекарство от рака, онкология, ученые, исследования, рак, Гарвард, США, Наука и технологии
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