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Приготовление бургера

Ученые установили: фастфуд приводит к непоправимым последствиям

© Sputnik / Евгений Одиноков
Наука и технологии
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Особенно опасно увлечение гамбургерами, картошкой-фри и куриными крылышками для представительниц слабого пола.

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. Женщины, поедающие много фастфуда и другой жирной пищи, примерно в два раза чаще становятся бесплодными, чем остальные представительницы слабого пола. К такому выводу пришли австралийские ученые, сообщает РИА Новости.

"Наши предыдущие исследования показывают, что бесплодие может развиваться по той причине, что вещества, содержащиеся в фастфуде, способны проникать в яйцеклетки и менять их работу. Вдобавок, жиры, сахара и соль могут менять метаболизм и мешать нормальной работе половых органов", — заявила медик из университета Аделаиды (Австралия) Клэр Робертс. 

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По текущим оценкам, около 10-15% семейных пар в западных странах не способны продолжить род из-за бесплодия одной из двух "половинок". Вопреки общепринятым представлениям, доля бесплодных мужчин и женщин примерно равна, причем большая их часть теряет фертильность в возрасте 40-55 лет.

Биологические причины бесплодия в большинстве случаев остаются неизвестными из-за сложности и малой изученности тех генетических механизмов, которые управляют производством яйцеклеток и сперматозоидов.

В последние годы частота развития бесплодия в экономически развитых странах Запада и Азии заметно выросла, что ученые связывают с множеством социальных и природных факторов, в том числе с заметным ухудшением экологии и изменениями в образе жизни.

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Робертс и ее коллеги выяснили, что текущая "эпидемия бесплодия" может быть связана и с другим современным феноменом — культурой употребления фастфуда. Ученые установили это, наблюдая за здоровьем примерно шести тысяч женщин, собиравшихся завести ребенка в самое ближайшее время.

В рамках этого проекта ученые регулярно забирали пробы крови и других телесных жидкостей, оценивали состояние здоровья будущих мам и изучали то, какой диеты они придерживались, и какими жизненными привычками они обладали. После того, как все желающие смогли успешно зачать ребенка, команда Робертс сопоставила результаты этих замеров и попыталась понять, какие факторы сильнее всего влияли на развитие бесплодия.

Как оказалось, два компонента диеты — фрукты и фастфуд — сильнее всего влияли на успешность зачатия. К примеру, женщины, поедавшие фрукты каждый день, лишь в 4% случаев становились бесплодными, тогда как будущие матери, не притрагивавшиеся к ним, получали подобный диагноз в 12% случаев. Это означает, что им приходилось тратить больше года на естественное или искусственное зачатие. 

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© Photo : из личного архива
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Фастфуд действовал противоположным образом — его употребление повышало вероятность развития бесплодия примерно в два раза, а полный отказ от такой пищи позволял молодым матерям завести ребенка примерно на неделю раньше, чем любительницам гамбургеров. Что интересно, ни здоровая еда, такая как овощи и зелень, ни вредные привычки не влияли так сильно на эту проблему, как фрукты и жирная пища.

Почему это так, медики пока не знают, однако они подозревают, что жирная пища может не только менять метаболизм организма матери, но и особым образом влиять на сами яйцеклетки и их "заготовки" в яичниках. Дальнейшие опыты и наблюдения, как надеются Робертс и ее коллеги, дадут ответ на эти вопросы.

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Теги:
газированные напитки, фастфуд, последствия для здоровья, жир, гамбургер, бесплодие, жареная картошка, питание, пища, Молдова, Кишинев, Австралия, США, Россия, Медицина и здоровье
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