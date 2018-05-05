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Илон Маск. Архивное фото.

Ни чудо-машин, ни денег: Маск довел Tesla до грани банкротства

© AFP 2018 / ERIC PIERMONT
Наука и технологии
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В 2017 году Tesla ежеминутно расходовала порядка восьми тысяч долларов, то есть почти полмиллиона долларов в час. Аналитики Bloomberg подсчитали, что при таком темпе затрат у компании полностью закончатся деньги к двум часам ночи 6 августа 2018 года.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Гигантский мыльный пузырь под названием Tesla, раздутый благодаря умелому пиару Илона Маска, грозит лопнуть еще до конца 2018 года. 

Итоги первого квартала американского производителя электрокаров, по сообщению РИА Новости, сухо засвидетельствовали рекордные убытки компании в размере 710 миллионов долларов. После их публикации акции Tesla подешевели на 7%, а капитализация упала почти на 3,5 миллиарда долларов. 

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Associated Press
Запуск ракеты Falcon Heavy с автомобилем Tesla

Впрочем, серьезных финансовых аналитиков эти цифры не удивили, ведь Tesla, вопреки устоявшемуся общественному мнению, никогда не приносила прибыль. Ведь супердорогие спортивные электрокары Tesla Roadster, Tesla Model S и Tesla Model X это сугубо нишевой продукт, весьма далекий от рентабельности. Тем не менее акционеры поверили в амбициозный калифорнийский стартап и вложили в него миллиарды долларов.

Супер-пупер-кар

Маск обещал акционерам, что создаст автомобиль, который покорит масс-маркет и позволит компании зарабатывать. Таким должен был стать Tesla Model 3 стоимостью 35 тысяч долларов. В серийное производство его запустили в июле 2017-го.

 

Tesla Model 3, наиболее доступный из всех "автомобилей будущего", оказался самой горячо ожидаемой новинкой в истории автомобильной промышленности. За полгода до пуска конвейера модель собрала почти полмиллиона предзаказов — желающие ее приобрести внесли возвратные депозиты в тысячу долларов, а очередь растянулась на полтора года. 

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На волне ажиотажа Tesla вначале обошла по рыночной стоимости даже давних и успешных игроков глобального авторынка — американские корпорации Ford и General Motors. Глава Tesla пообещал, что к концу 2017-го выпустит 20 тысяч автомобилей Model 3.

Однако, все пошло не по плану. Увидев финансовые и производственные показатели, инвесторы пришли в ужас: за 2017-й компания потеряла 2,2 миллиарда долларов, а с конвейера сошло лишь 360 машин.

Кто виноват?

Основатель Tesla пояснил инвесторам, что у него возникли непредвиденные сложности со сборкой модулей батарей, но обещал все исправить в кратчайшие сроки и уже в первом квартале 2018-го довести выпуск Model 3 до трех-пяти тысяч единиц в неделю. Уже тогда в это верилось с трудом.

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Маск также "перевел стрелки" на чрезмерную автоматизацию сборочной линии Model 3 во Фримонте. Чтобы улучшить производственные процессы, в апреле он приостановила конвейер — второй раз с начала года.

"Простой требуется для совершенствования систем автоматизации и устранения узких мест с целью увеличения объемов производства", — объяснил Маск. 

По его словам, чрезмерная автоматизация на заводе Tesla привела к "производственному аду": критическому замедлению сборки автомобиля, ориентированного на массовый рынок. "У нас была эта сумасшедшая, сложная сеть конвейерных лент… И она не работала", — публично признал Маск. 

Илон Маск
© AFP 2018 / ERIC PIERMONT
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Аналитики также посчитали, что Tesla поспешила с запуском производственной линии, стремясь как можно быстрее выйти на рынок. Отсюда и проблемы, так как в отличие от традиционных автоконцернов вроде Toyota и General Motors, имеющих за плечами опыт многих десятилетий, Tesla не способна выводить свои автомобили на рынок столь же эффективно.

Что делать?

В 2017 году Tesla ежеминутно расходовала порядка восьми тысяч долларов, то есть почти полмиллиона долларов в час. Аналитики Bloomberg подсчитали, что при таком темпе затрат у компании полностью закончатся деньги к двум часам ночи 6 августа 2018 года.

Однако сам Маск не унывает. Он заявил, что компания добилась значительного прогресса: ведь в апреле каждую неделю с конвейера сходило от двух до трех тысяч автомобилей Model 3. А если довести этот показатель до пяти тысяч, то прибыль будет уже в третьем или четвертом квартале. Увы, его обещаниям уже мало кто верит. Компания по-прежнему сжигает деньги с космической скоростью — за минувший квартал сгорели 745 миллионов долларов.

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1 апреля Маск пошутил в Twitter о банкротстве Tesla, отметив, что компании не помогла даже массовая продажа пасхальных яиц. 

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Однако шутка рискует оказаться пророческой, ведь нынешние размеры убытков и скорость прожигания денег вызывают сомнения в том, что компания сможет оплачивать счета, не прибегая ко все новым заимствованиям или к следующему раунду продажи акций. 

Привлекать средства инвесторов основателю Tesla становится все сложнее — никто больше не верит в фантастические перспективы его компании. "Если людей беспокоит волатильность, они, безусловно, не должны покупать наши акции", — сказал разочарованный скептицизмом инвесторов Маск в ходе конференции с аналитиками после публикации квартального отчета.

В конце апреля два крупнейших рейтинговых агентства Moody´s и S&P присвоили долговым обязательствам Tesla неинвестиционный, или "мусорный", рейтинг, охарактеризовав их как высокоспекулятивные. В Moody´s отметили, что компании требуется как минимум четыре миллиарда долларов "для продолжения текущей деятельности, капитальных затрат и обслуживания долга". Таких денег у Маска, увы, нет и даже не предвидится.

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Теги:
авто, Tesla, Илон Маск, Наука и технологии
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