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Фотография вида с МКС на Землю. Архивное фото.

Россия хочет дать всему миру "космический" интернет

© Photo: Roskosmos/Sergey Volkov
Наука и технологии
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"Роскосмос" представит проект системы покрытия Земли высокоскоростным доступом в интернет, говорится в анонсе госкорпорации.

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. В России может быть создан конкурент OneWeb Satellites — совместному проекту компаний Airbus и OneWeb, среднеорбитальной европейской системы O3b, курируемой корпорацией SES, а также американской Starlink, принадлежащий SpaceX. Об этом сообщило РИА Новости.

"Будет представлен проект создания национальной системы покрытия территории Земли высокоскоростным доступом в интернет и обеспечения непрерывного канала связи для беспилотного транспорта, интернета и защищенной передачи данных", — отмечается в сообщении. На презентации выступит генеральный директор "Роскосмоса" Игорь Комаров. Ее модератором будет исполнительный директор по развитию бизнеса и коммерциализации корпорации Антон Жиганов.

Бесплатный Wi-Fi
© Fotolia / Georgejmclittle
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Среди приглашенных — представители крупнейших компаний, властей, организаций финансового и банковского сектора, институтов развития, физические и юридические лица — потребители услуг и сервисов, предоставляемых космической промышленностью.

"Русский OneWeb"

Как рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, речь идет о проекте глобальной многофункциональной информационной спутниковой системы (ГМИСС). Изначально инициатива создания системы принадлежит компании "Российские космические системы".

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Как сообщали СМИ, на реализацию проекта до 2020 года потребуется 299 миллиардов рублей. Для этого до июня 2018 года должен быть создан консорциум с участием Роскосмоса, Внешэкономбанка и других организаций. Первый этап опытно-конструкторских работ с разработкой и изготовлением опытных образцов компонентов системы должен завершиться к концу 2020 года.

Ближайшие конкуренты

Британская система OneWeb основывается на работе 672 спутников, расположенных на двух круговых орбитах — 800 и 950 километров. Другая важная компонента проекта — станции сопряжения, которые будут раздавать интернет на обслуживаемых территориях. Первоначально планируется построить пятьдесят станций, а в перспективе они должны разместиться на расстоянии около 2,5 тысяч километров друг от друга по всему миру.

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© Photo : Личный архив Константина Склифоса
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Для изготовления спутников (а всего, включая резерв, намечено изготовить порядка 900 космических аппаратов), оплаты пусковых услуг и строительства наземного термина и центра управления, компания OneWeb LLC планирует привлечь до трех миллиардов долларов частного капитала и уже заручилась поддержкой многих влиятельных корпораций.
Помимо OneWeb активно реализуются конкурирующие проекты "небесного интернета".

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Ракетами "Союз" с космодрома Куру уже трижды выводилось на орбиту по четыре спутника среднеорбитальной системы O3b, которые также предназначены для предоставления высокоскоростного интернета. Это европейская система, курируемая корпорацией SES. Следующий пуск по программе намечен на 2019 год. Стоимость O3b оценивается в миллиард долларов.

Еще один конкурирующий проект — Starlink, принадлежащий SpaceX (компания Илона Маска). Практическая реализация проекта началась 22 февраля 2018 года, когда ракета Falkon-9 вывела на орбиту два тестовых спутника — Tintin-A и Tintin-B. Всего же Маск планирует запустить около 12 тысяч спутников. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта Starlink в десять миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.

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Теги:
освоение космоса, МКС, скорость, космос, интернет, "Роскосмос", Илон Маск, Москва, Россия, Наука и технологии
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