В России начали изучение "ядерного" лечения печени

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. Российские медики совместно с учеными госкорпорации "Росатом" начали доклинические испытания препарата на основе радиоактивного изотопа иттрий-90 для лечения рака печени, сообщил РИА Новости директор Физико-энергетического института имени Лейпунского Андрей Говердовский.

"Доклинические испытания начаты. Они идут на базе Медицинского радиологического научного центра имени Цыба. Года через два планируется начать и клинические испытания", — сказал Говердовский.

В России ежегодно диагностируется около 7 тысяч случаев первичного рака печени и 130 тысяч случаев метастатического рака печени. При этом первичный рак печени плохо поддается химиотерапии, а метастатический рак печени практически не поддается ей. Поэтому предлагается использовать микросферы с иттрием-90, которые "застревают" в пределах сосудистой сети опухолей, тем самым обеспечивают уничтожение раковых клеток путем облучения.

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Ранее в интервью РИА Новости Говердовский отметил, что производство радиофармацевтических препаратов на основе радиоактивного изотопа иттрий-90 для лечения рака печени будет в ближайшие годы приоритетным ядерно-медицинским проектом для ФЭИ.