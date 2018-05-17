Скользкое здоровье: как рыба помогает в профилактике заболеваний сердца

Мясо морской рыбы, употребляемое хотя бы два раза в неделю, значительно сокращает риск умереть от инсульта или инфаркта: к такому выводу пришли американски ученые.

КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik. Употребление хотя бы двух порций рыбы в неделю заметно снижает шансы преждевременной смерти от инфарктов или других болезней сердца и сосудов. Об заявляет группа американских ученых, о подробностях исследований которых сообщило РИА Новости.

"Мы давно знаем о том, что омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, полезны для здоровья сердца. Новые исследования, которые мы проанализировали, подтверждают это и показывают, что благотворный эффект от рыбы становится еще выше, если она заменяет вредную пищу, в том числе мясо с большим количеством жира", — рассказал Эрик Римм из Гарвардского университета (США).

© Flickr / Jeremy Keith Кому попала рыба с "сюрпризом"

Сегодня большинство ученых считает, что диета и отдельные продукты питания оказывают сильное влияние не только на вес человека, но и на здоровье его мозга, сосудов, сердца и других ключевых органов тела. К примеру, недавно ученые показали, что употребление большого количества оливкового масла и средиземноморских блюд заметно понижает шансы умереть от инсульта или инфаркта, а чрезмерно большое количество соли в пище, наоборот, ухудшает здоровье сердца и сосудов.

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Морепродукты, рыбий жир и содержащиеся в нем непредельные жирные кислоты давно считаются особенно полезными для здоровья сердца и сосудов, так как они понижают давление, уменьшают уровень холестерина и смягчают стенки сосудов. С другой стороны, мясо представителей морской фауны может содержать в себе большое количество ртути и других вредных веществ, способных негативно повлиять на другие аспекты жизни человека.

Римм и его коллеги проанализировали все плюсы и минусы, связанные с употреблением морепродуктов, изучив данные, которые научные группы со всех концов мира собирали во время экспериментов на животных и наблюдений за людьми в последние два десятилетия.

Как выяснили медики, употребления всего двух порций рыбы в неделю хватит для того, чтобы снизить вероятность развития коронарной болезни сердца, инфаркта, инсульта или других проблем с сосудами на 40-50%. Аналогичного эффекта можно добиться, употребляя чистый рыбий жир.

При этом врачи советуют избегать мяса крупных видов акул, тунца и других больших рыб, в чьем организме быстро накапливается ртуть. Повышенная концентрация ртути в организме, как показывают наблюдения за здоровьем жителей Финляндии, заметно снижает эффективность работы омега-3 кислот, хотя и не подавляет их полностью.