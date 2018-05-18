Ученые предсказали скорую и неизлечимую эпидемию

КИШИНЕВ, 18 мая — Sputnik. Невосприимчивый к лечению грибок может в скором времени привести к эпидемии, которая будет уничтожать растения, животных и людей. Об этом свидетельствует совместное исследование ученых из Имперского колледжа Лондона и Эксетерского университета. Об этом сообщило РИА Новости.

Согласно выводам специалистов, грибок вскоре может превратиться в подобие устойчивых к антибиотикам "супербактерий" и приобрести невосприимчивость к противогрибковым препаратам, которыми нередко злоупотребляют в медицине и сельском хозяйстве. В частности, этому способствует регулярное применение препаратов для лечения грибкового стоматита, эпидермофитии стоп, дерматофитии и онихомикоза.

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При этом ученые отмечают, что угроза недооценена и вскоре даст о себе знать. По их словам, препараты уничтожают лишь слабые культуры грибков, а сильные выживают и эволюционируют, приобретая неуязвимость к противогрибковым препаратам. В связи с этим специалисты призывают к разработке средств, способных противостоять этой угрозе.

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Исследователи также утверждают, что грибковые инфекции уносят больше жизней, чем рак молочной железы и малярия. Помимо этого, по их данным, смертность от болезней, вызванных грибками, сравнима со смертностью от туберкулеза и СПИДа.