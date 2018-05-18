Мнение ученых: пришельцы могут скрываться в параллельных мирах

КИШИНЕВ, 18 мая — Sputnik. Параллельные Вселенные будут пригодны для формирования новых звезд и зарождения жизни даже в том случае, если они содержат иное количество темной энергии, чем наше мироздание, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале MNRAS.

"Наши расчеты показывают, что даже если параллельные миры содержат в себе слишком много или мало темной энергии, эти изменения минимальным образом повлияют на их способность формировать новые звезды и планеты. Это, в свою очередь, говорит о том, что разумная жизнь должна существовать в параллельных Вселенных", — заявил Джейми Сальсидо из Даремского университета (Великобритания).

Более полувека назад американский астроном Фрэнк Дрейк разработал формулу для вычисления количества цивилизаций в Галактике, с которыми возможен контакт, пытаясь оценить шансы на обнаружение внеземного разума и жизни.

Физик Энрико Ферми в ответ на достаточно высокую оценку шансов межпланетного контакта по формуле Дрейка сформулировал тезис, который сейчас известен как парадокс Ферми: если инопланетных цивилизаций так много, то почему человечество не наблюдает никаких их следов?

Этот парадокс ученые пытались решить множеством способов, самым популярным из которых является гипотеза "уникальной Земли". Она говорит о том, что для появления разумных существ необходимы уникальные условия, по сути, полная копия нашей планеты.

Другие астрономы считают, что мы не можем связаться с инопланетянами по той причине, что галактические цивилизации или исчезают слишком быстро, чтобы мы могли их заметить, или же потому, что они активно скрывают факт своего существования от человечества.

Сальсидо и его коллеги задались более "широким" вопросом — если инопланетной жизни не существует в нашей Вселенной, может ли она существовать за ее пределами?

Дело в том, что многие астрономы и космологи сегодня считают, что наша Вселенная обладает рядом уникальных характеристик, в том числе соотношением долей видимой, темной материи и энергии, благодаря которой в ней могут существовать звезды, планеты и подходящие условия для зарождения жизни. Малейшие отклонения в значениях этих и некоторых других физических констант, как считают сторонники этой идеи, получившей имя "антропный принцип", сделают гипотетическую параллельную Вселенную безжизненной или сократят сроки ее жизни настолько, что "братья по разуму" в ней просто не успеют появиться.

Британские астрофизики проверили, так ли это, создав компьютерные модели иных миров, где темная энергия имела несколько другие свойства и иначе влияла на процесс расширения границ мироздания.

С одной стороны, эти расчеты действительно показали, что наша Вселенная содержит в себе аномально мало темной энергии, о чем часто говорят сторонники антропного принципа. С другой стороны, увеличение ее количества в несколько сотен раз никак не влияло на процесс формирования звезд, плотность галактик и другие важные черты параллельных миров, связанные с их обитаемостью.

© Фото: ESO/M. Kornmesser Во Вселенной может появиться планета Молдова

Это, в свою очередь, ставит под сомнение и антропный принцип, и теорию о мультивселенной, объясняющую уникальное количество темной энергии в нашем мироздании.

"Мы задались вопросом — как много темной энергии нужно, чтобы полностью "убить" жизнь? Оказалось, что ускорение расширения Вселенной практически не влияло на скорость рождения звезд и появление подходящих площадок для зарождения жизни. Даже когда мы повышали ее количество в сотни раз, Вселенная не становилась мертвой", — заключает Паскаль Элахи, еще один автор статьи из университета Западной Австралии в Кроули.