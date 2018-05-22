"Баба - ягодка опять": неожиданная польза секса после 50 лет

КИШИНЕВ, 22 мая — Sputnik. Проанализировав данные об интимной жизни более шести тысяч людей старше 50 лет, австралийский ученый Марк Аллен пришел к выводу — несмотря на то, что со временем секс память не улучшает, он может помочь поддержать ее на более высоком уровне. Кроме того, положительно на качество памяти влияет и эмоциональная связь с партнером. Результаты научного исследования опубликовало РИА Новости.

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Также установлено, что на профилактику деменции и сохранение ясности ума в пожилом возрасте оказывают влияние факторы окружающей среды. Кроме того, на когнитивные способности положительно влияют и социальные связи.

Ранее ученые из Калифорнийского университета в Беркли пришли к выводу, что женщины, регулярно занимающиеся велосипедным спортом, испытывают повышенное сексуальное влечение.