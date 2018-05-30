Экстраординарная находка в древнем городе Помпеи

Археологи полагают, что находка позволит более точно восстановить историю древних событий и особенности цивилизации тех времен.

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Скелет мужчины без головы обнаружили итальянские археологи при раскопках в древнем городе Помпеи, сообщает издание The Local.

Ученые характеризуют находку как экстраординарную и драматическую. Они предположили, что мужчина был хромой, он отчаянно пытался спастись при извержении вулкана. Но когда он пытался покинуть здание, очевидно, ему на голову упала тяжелая плита. Похоже, его череп был раздроблен, найти его не удалось.

Установлено, что на момент смерти мужчине было около 30 лет.

"Это исключительная находка, — считает руководитель раскопок профессор Массимо Осанна. — Ранее была найдена еще одна подобная жертва. Сравнение этих находок позволит более точно восстановить историю тех событий и особенности цивилизации того времени".