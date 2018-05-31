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Туринская плащаница

Загадки Туринской плащаницы: ученые готовят сенсацию

© Sputnik / Павел Паламарчук
Наука и технологии
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Туринская плащаница — одна из главных загадок человечества. Что это: то самое полотно, в которое обернули тело Христа при погребении, или средневековая мистификация — вот в чем главная интрига.

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Серьезное изучение этой реликвии началось 120 лет назад, и в ближайшие месяцы ученые намерены поставить точку в многовековом споре. О том, как исследователи хотят решить эту проблему и почему Русская православная церковь официально не подтверждает и не опровергает подлинность плащаницы, — в материале РИА Новости.

"Вы верите?"

Практически в каждом храме Турина есть фотографии с изображением плащаницы. Много их и в местных сувенирных лавках. Сами туринцы, как только заходит речь о святыне, обязательно спрашивают: "А вы верите в ее подлинность?"

"Честно говоря, я не считаю, что она настоящая. В Турине ведь жили алхимики и занимались разного рода мистификациями", — рассказала местная жительница Сессилия корреспонденту РИА Новости.

Поэтому она очень удивилась, когда в июне 2015 года в город вместе с папой Франциском приехали десятки тысяч паломников из Латинской Америки (сам понтифик — тоже латиноамериканец) и искренне молились перед святыней. Плащаницу выставляют на всеобщее обозрение крайне редко. За последние полвека ее можно было увидеть в 1978, 1998, 2000, 2010 и, соответственно, 2015 годах. Все остальное время она хранится в специальном ковчеге в местном соборе Иоанна Крестителя (Дуомо ди Торино).

Впрочем, даже Сессилия, несмотря на свой скепсис, понимает, насколько ценна плащаница. "Очень жаль, что ее хранят в довольно скромном, по сравнению с Миланом и Флоренцией, храме", — сетует она.

Вообще-то, плащаница долго считалась не одной из величайших христианских святынь, а "плохо сохранившимся полотном древних христианских художников". Именно под таким названием в каталоге Дуомо в 1898 году ее обнаружил адвокат и фотограф-любитель Секондо Пиа.

Посетители на выставке Нефертари и Долина Цариц из Египетского музея в Турине в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Aleksandr Gal'perin
"Нефертари и Долина Цариц из Египетского музея в Турине" в Эрмитаже
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Все изменила случайно сделанная им фотография: проявляя фотопластину, он увидел изображение человека со скрещенными руками, на теле которого видны следы кровоподтеков и многочисленных ран.

Сенсация близко?

Результаты радиоуглеродного анализа не раз подвергали сомнению. И вот спустя 30 лет группа ученых из Международного центра синдологии (научной отрасли, исследующей вопрос подлинности плащаницы) в Шамбери намерена выполнить повторный радиоуглеродный анализ. Более надежных методов датировки пока нет.

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Исследователи не согласны со сделанными в 1988 году выводами коллег по ряду причин. "Расчет, который используется при датировке ткани, гораздо неопределеннее, чем с другими твердыми образцами (например, костью) из-за большей подверженности текстиля воздействию внешних агентов (бактерии, плесень, грязь)", — объясняет в интервью Vatican Insider News руководитель исследовательской группы Паоло Ди Лаццаро.

Также, по его словам, вызывает сомнение и то, как проводили сам анализ. Дело в том, что все три лаборатории "неизменно отказывались предоставлять точные данные".

Ученый призывает учитывать еще одно обстоятельство: в 1532 году плащаница сильно пострадала при пожаре, а затем ее отреставрировали — не исключено, что с использованием ткани XIV века. Именно эти образцы и могли случайно взять в 1988 году. К тому же, отмечает Ди Лаццаро, на точность анализа сильно влияет загрязненность ткани.

Церковь без позиции

В мире существует пять точных копий плащаницы. Одна из них хранится в московском Сретенском монастыре. В 1997 году ее подарил обители американский ученый Джон Джексон.

И все-таки паломники со всего света стремятся именно в Турин. Среди них немало и православных, хотя сама реликвия принадлежит Римско-католической церкви.
У Русской православной церкви нет официальной позиции по поводу Туринской плащаницы.

"Этого никто не запрашивал, да и вряд ли есть необходимость ее формулировать, коль плащаница находится в Католической церкви, которая и отвечает за ее историю, сохранность и связанные с ней исследования, — объясняет профессор Московской духовной академии протоиерей Максим Козлов. — Этот вопрос остается на усмотрение верующих мирян и священнослужителей".

Но для научного сообщества вопрос подлинности Туринской плащаницы с каждым годом все интереснее. Лишь в одном ученые единодушны: нынешний уровень развития науки не позволяет дать на него стопроцентно точный ответ.

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Теги:
плащаница, святыня, ученые, исследования, мнение, Турин, Италия, Москва, Россия, Наука и технологии
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