Капсула "Союза МС-07" с тремя членами экипажа МКС приземлилась в Казахстане

В 15.17 мск корабль вошел в плотные слои атмосферы, а спустя несколько минут была дана команда на открытие основного парашюта.

КИШИНЕВ, 3 июн — Sputnik. Спускаемая капсула корабля "Союз МС-07" с тремя членами экипажа МКС приземлилась в казахстанской степи недалеко от города Жезказган, сообщил корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами.

На Землю вернулись российский космонавт Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи. После отстыковки "Союза МС-07" от МКС начала свою работу длительная экспедиция МКС-56, командиром которой стал американский астронавт Эндрю Фойстел. Бортинженеры экспедиции — космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавт NASA Ричард Арнольд. Втроём они будут выполнять все работы по проведению научных экспериментов, пока 8 июня на станцию не прибудет следующий экипаж, и экспедиция МКС-56 начнет работу в полном составе.

Корабль отстыковался от МКС в 12.16 мск, а его двигательная установка включилась на торможение в 14.48 мск. В 15.17 мск корабль вошел в плотные слои атмосферы. В 15.26 мск была дана команда на открытие основного парашюта.

Как сообщил Центральный военный округ (ЦВО), восемь транспортно-боевых вертолетов Ми-8 Центрального военного округа вылетели с южноуральского аэродрома Упрун для встречи экипажа. Четыре поисково-эвакуационные машины-амфибии были переброшены к месту посадки транспортными самолетами Ан-12. Всего в обеспечении задействовано 12 вертолетов Ми-8, три самолета Ан-12 и один Ан-26, 20 единиц автомобильной и специальной техники, в том числе шесть машин-амфибий, а также около 200 человек личного состава.