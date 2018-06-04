Мощная магнитная буря в Молдове и мире: что нужно о ней знать

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. Заканчивается мощная магнитная буря, которая началась после сильной вспышки на Солнце и продолжалась пять дней. Затишье наступит пятого июня, во вторник.

Пик пришелся на 2 июня, когда сила бури достигла второго уровня из пяти возможных, сообщили сотрудники Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института П.Н. Лебедева Российской академии наук. По данным ученых, первые колебания обрушились на Землю 1 июня, и уже через 12 часов достигли максимальных отметок.

Геомагнитные бури наносят заметный удар по самочувствие метеозависимых людей. Магнитные возмущения могут вызвать жестокие головные боли, головокружение, бессонницу, боль в суставах, повышение давления. Из-за воздействия бури на кровоток и сосуды возможны обострения сердечных заболеваний.

Как сохранить здоровье во время магнитной бури — рекомендации врачей

Врачи рекомендуют метеозависимым людям в период особенно сильных магнитных бурь соблюдать несколько простых правил, которые помогут легче пройти через трудный период.

Главные советы — воздержитесь от алкоголя, не употребляйте жирную и острую пищу. Сведите до минимума физическую нагрузку, избегайте стрессов.

"Отпаивайте" организм питьевой водой, зеленым чаем, натуральными компотами. Больше времени проводите на свежем воздухе. Постарайтесь во время магнитной бури обеспечить себе спокойный сон. Спать необходимо не менее восьми часов.

Хорошая новость в том, что вспышка на Солнце 1 июня была последней в этом месяце, согласно выводам астрономов, до конца месяца сильных вспышек больше не прогнозируется, а значит, не будет и заметных магнитных бурь.

Что такое геомагнитная буря и чем она опасна

Геомагнитная буря — это последствия удара по магнитному полю Земли, который наносят потоки "солнечного ветра" после сильных вспышек на Солнце. Когда происходит вспышка, наша звезда выбрасывает в космос огромные потоки частиц, двигающихся с гигантской скоростью, которые за день или два достигают Земли.

Магнитное поле Земли защищает все живое от губительных ударов высокоскоростных частиц, однако удар не проходит бесследно — в магнитном поле распространяются возмущения, его характеристики начинают быстро и сильно колебаться. Многие помнят тревожный период 2001-2002 годов, когда вспышки на Солнце происходили постоянно, а самая мощная за всю историю наблюдений вспышка произошла 4 ноября 2003 года.

Почему самочувствие людей зависит от магнитных бурь

Некоторым это покажется удивительным, но у исследователей до сих пор нет однозначного ответа, насколько сильно влияет магнитная буря на здоровье человека, и влияет ли вообще.

Считается, что магнитные бури опасны опасны в первую очередь для тех, кто страдает артериальной гипертонией и гипотонией, болезнями сердца. Иногда это называют совпадением, но согласно наблюдениям врачей, около 70% инфарктов, инсультов и гипертонических кризов происходит именно во время вспышек на Солнце.

По мнению ученых, которые изучают метеозависимость, негативному влиянию магнитных бурь подвержены по разным данным до 75 процентов жителей Земли. Зафиксированы случаи, когда люди начинают чувствовать себя хуже даже не в момент магнитной бури, а непосредственно после вспышки на Солнце, когда поток высокоскоростных частиц еще не достиг Земли.

Кроме того, замечено, что молодые люди практически не ощущают воздействия магнитных бурь.

Вместе с тем необходимо заметить, что не все ученые поддерживают теорию зависимости здоровья человека от магнитных бурь.

Многие исследователи считают, что это влияние слишком незначительно по сравнению со стрессами, которым современный человек подвергается каждый день на улице — имеется в виду шум, тряска, воздействие электромагнитных полей.