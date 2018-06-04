Ученые рассказали, как безболезненно лечить зубы

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. Ученые из Лондонского университета королевы Марии в Великобритании разработали материал, способный восстанавливать зубную эмаль. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее считалось, что если зубная эмаль подвергается повреждениям, то восстановить ее невозможно, а это может привести к потере зубов.

Отмечается, что новый материал по структуре и свойствам схож с зубной эмалью. При его разработке задействовали белок, который вызывает рост кристаллов.

Новое вещество может противостоять экстремальным температурам, кислой пище и напиткам, а также позволит зубам сохраняться в хорошем состоянии на протяжении десятилетий.

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По заявлениям ученых, с помощью разработанного вещества в будущем можно добиться большого прогресса в регенерации твердых тканей и даже предотвратить гниение зубов.