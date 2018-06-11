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Назван способ максимально продлить жизнь

© Sputnik / Evgenya Novozhenina
Наука и технологии
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Те, кто всегда куда-то бежит и торопится, могут прожить гораздо больше тех, кто предпочитает вальяжные прогулки.

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Быстрая ходьба более эффективно продлевает жизнь, чем медленные прогулки. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на одно из британских изданий.

Ученые Сиднейского университета проанализировали информацию, полученную при обследовании 50 225 человек в Англии и Шотландии. Участники указывали, какой темп (медленный, средний или быстрый) они предпочитают во время пеших прогулок. Специалисты уточнили данные с учетом таких факторов, как возраст, пол, общая физическая активность и индекс массы тела.

Выяснилось, что при среднем темпе ходьбы риск преждевременной смерти снижался на 20 процентов по сравнению с медленными прогулками, а при быстром — на 24 процента. При этом положительное влияние прогулок было особенно заметно у пожилых людей старше 60 лет.

Так, средний темп способствовал снижению риска летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний на 46 процентов, а быстрый — на 53 процента.

 

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Теги:
ходьба, продолжительность, бег, прогулки, здоровье, жизнь, Сидней, великобритания, Австралия, Лондон, Медицина и здоровье
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