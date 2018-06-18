23:18 18 Июня 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD16.77
  • RUB0.27
  • RON4.17
  • UAH0.64
Поиск
Тигрица с детенышем в зоопарке, архивное фото.

Порочные связи в дикой природе: почему многие животные полигамны

© Sputnik / Alexandr Kryazhev
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
129 0 0

Большинство "партнеров" в дикой природе систематически изменяют друг другу, удерживаются от соблазна лишь немногие.

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. В дикой природе брак всегда по расчету. Никакой романтики и глубоких чувств. Цель только одна — передать гены как можно большему числу потомков. Для этого животные прибегают к беспорядочным половым связям, полигамии, заключают временные союзы, практикуют "секс на стороне".

Верность супругу, считающаяся идеалом сексуальных отношений у Homo sapiens, в природе — редкость. Лишь три-пять процентов млекопитающих образуют долговременные союзы. Правда, моногамностью отличаются птицы: у них постоянных пар — до девяноста процентов. Но даже они склонны к внебрачным связям или, как выражаются ученые, дополнительным копуляциям.

Например, у малюры (семейство Maluridae) — мелкой птички, обитающей в Австралии и Новой Гвинее, — до половины птенцов в выводке может быть не от законного супруга, а от соседа. Это показал анализ микросателлитовых локусов ДНК, проведенный австралийскими исследователями. Об этом сообщило РИА Новости.

Изменяют и воробьихи, за что самцы наказывают их, принося в гнездо меньше пищи и недокармливая чужое потомство. Орнитологи, наблюдавшие за птицами двенадцать лет, полагают, что таким образом самцы принуждают самок к верности.

Как чешутся животные: забавные видеокадры
Facebook / NTD Life
Как чешутся животные: забавные кадры

Для воробьев с посредственными внешними данными (маскулинность самцов определяется размерами темного пятна на груди) оптимальная стратегия увеличения потомства — заботиться о семье и хранить верность. Самок это устраивает, но в погоне за качественными генами они иногда отвлекаются на более привлекательных особей.

Когда адюльтер на пользу

Социальная моногамия, то есть создание пары, удобна для воспитания потомства. Иное дело сексуальная моногамия — в некоторых популяциях это может привести к генетической катастрофе.

Например, крохотным плодовым мушкам, или дрозофилам (Drosophila pseudoobscura), без полиандрии, то есть спаривания самки с множеством самцов, не выжить, особенно если в геноме есть так называемые эгоистичные элементы — фрагменты ДНК, способствующие избыточному распространению в популяции за счет других генов. Такие гены бывают разными, но большинство снижает фертильность самцов.

Дрозофилам, которых изучали британские и японские ученые, не повезло вдвойне: в их геноме таким эгоистичным элементом оказался ген SR (sex ratio), располагающийся на X-хромосоме и делающий невозможным полноценное развитие сперматозоидов, несущих мужскую Y-хромосому. В результате с каждым новым поколением в популяции рождалось все больше самок, а сперма самцов, несущих SR-ген, была бедна сперматозоидами.

Говорящий кот
© FB / metaphysican
Эти забавные животные: говорящий кот зовет Галю

В условиях моногамии спаривание только с такими самцами равносильно смертному приговору потомству. И полиандрия — едва ли не единственное спасение от вымирания. Ведь, попав в организм мушки, сперматозоиды здорового самца возьмут верх просто числом.

Больше красивых отцов, больше живых детей

Некоторым представителям семейства кошачьих жизненно необходим промискуитет — беспорядочные половые связи. Иначе ослабеет генетическое разнообразие популяции, особи могут вообще остаться без потомства.

У кошек овуляция индуцированная, то есть яйцеклетка выходит из яичника только после удачного и продолжительного спаривания. Например, львица иногда вынуждена заниматься сексом пятьдесят часов подряд, прежде чем у нее наконец произойдет овуляция. А уровень лютропина — гормона, стимулирующего овуляцию, — в крови у домашних кошек достигает максимальных значений после принятия второго-третьего кота.

Кроме того, спаривание с несколькими самцами подряд иногда позволяет предотвратить инфантицид — убийство детенышей. Представители практически всех крупных кошачьих запрограммированы на уничтожение потомства соперника. По подсчетам ученых, до тридцати процентов львят гибнут в результате инфантицида.

Самки азиатских львов (Panthera leo persica) нашли верное средство сохранить котят. В период течки львица занимается сексом со всеми самцами, встреченными на ее территории. В результате львы считают детенышей своими и не трогают их. Неплохая стратегия, учитывая, что на Земле осталось всего 523 особи азиатского льва и популяции грозит вымирание.

Вынужденная моногамия

Согласно исследованию ученых Кембриджского университета (Великобритания), знаменитый беспорядочный секс шимпанзе бонобо (Pan paniscus) — тоже попытка спасти детенышей от неминуемой гибели от лап агрессивных самцов.

Более того, склонность к моногамии почти у всех видов обезьян могла возникнуть, чтобы предотвратить детоубийство, отмечают сотрудники Лондонского университетского колледжа (Великобритания).

Они изучили наиболее популярные системы спаривания у различных видов приматов — от карликовых волосатоухих лемуров до шимпанзе. Нанеся получившиеся модели на эволюционное дерево, исследователи пришли к выводу, что образованию постоянных пар в процессе эволюции предшествует только один фактор — уничтожение детенышей самцами.

Ташкентский цирк
Francisco Anzola
Бунт слонов: животные в Ташкентском цирке вызвали панику у зрителей

Биологи Тим Клаттон-Брок и Дитер Лукас придерживаются другой точки зрения. Они утверждают, что моногамия у некоторых видов возникла из-за недостатка самок. В условиях дефицита прекрасных дам самцы эволюционным путем превращаются из убежденных холостяков в верных мужей. Это помогает им снискать расположение хотя бы одной представительницы противоположного пола и произвести потомство.

Вместе до гробовой доски

Впрочем, практически все моногамные животные практикуют дополнительные копуляции, проще говоря, секс на стороне. Абсолютная сексуальная моногамия в природе редка. Известно всего четыре вида млекопитающих, всю жизнь хранящих верность партнеру.

Один из них — береговой хомячок (Peromyscus polionotus), обитающий в Северной и Центральной Америке. Самец спаривается только с той самкой, с которой потерял девственность. Если в клетку к нему подсадить другую (а ученые такие опыты проводили), он ее проигнорирует. Что касается верности хомячихи, то молекулярно-генетические анализы показали: все детеныши в выводке всегда от одного самца.

Кроме того, береговые хомячки — прекрасные отцы, в отличие от своих двоюродных братьев — оленьих хомячков (Peromyscus maniculatus). Те практикуют промискуитет и не заботятся об отпрысках. В результате серии исследований ученые из Гарварда (США) пришли к выводу, что верность супруге и забота о детях связаны с уровнем содержания в организме гормона вазопрессина. Он усиливает связи между партнерами и в буквальном смысле укрепляет семейные узы.

В человеческих сообществах совпадение социальной и сексуальной моногамии возможно и без вазопрессина. Ученые сходятся во мнении, что брак — это явление культурное.

По теме

Как животные предчувствуют землетрясения
Животные разбежались из зоопарка после наводнения. Кадры с улиц Тбилиси
Теги:
инстинкт, инстинкты, природа, животные, размножение, Лондон, Великобритания, Исследования
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Артус Кайминьш
    "Извинитесь перед русскими"

    Предвыборная активность политической партии KPV LV, основанной депутатом Сейма Артусом Кайминьшем, вызвала настоящую бурю в соцсетях.

  • Тропинка в лесу
    В лес не ходить

    Жителям некоторых районов Литвы рекомендуют не посещать леса без необходимости, так как наблюдается высокая пожароопасность.

  • Нарвский колледж, где проводятся Майские чтения в этом году
    Образовательный рекорд

    Нарвский колледж Тартуского университета получил рекордное количество заявок на учебу из-за рубежа, больше половины заявок поступило из России.

  • Официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский
    Страшная месть

    В Вороновском районе Беларуси сельчанин, решив отомстить соседу за кражу, вывез его в лес и приклеил нагишом скотчем к дереву.

  • Сотрудник патрульной полиции в служебной машине
    Вор должен сидеть!

    Министерство внутренних дел Грузии в разных районах страны задержало шесть лиц по обвинению в причастности к воровскому миру.

  • Погрузка инертных на грузовой корабль для транспортировки груза из Сухумского порта в Крым
    Второй пошел

    Второй грузовой корабль с 2,5 тысячи тонн щебня отправится из Сухума в Крым для строительства дороги через весь полуостров.

  • Тезе Базар в Баку
    Преступный сговор

    Почему на стол бакинцев попадает товар по высоким ценам, хотя Азербайджан еще три года назад взял курс на развитие сельского хозяйства?

  • В Матенадаране хранится Евангелие, которое таит в себе чудодейственную силу
    Рукописи не горят

    В очередной серии проекта "Это Армения" авторы видеоцикла рассказывают об уникальном памятнике письменности, известном как Евангелие деревни Оху.

  • Круги на летнем поле, иллюстративное фото
    Таинственные знаки

    Кто оставил загадочные круги на полях в Актюбинской области Казахстана – в департаменте экологии объяснили таинственное явление.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Макросъемка. Стрекоза
Маленький мир в большом объективе: на что способна макросъемка
Землетрясение в Японии
Землетрясение в Японии: шокирующие кадры последствий
Болельщики мундиаля
Вперед, футбол: болельщики мундиаля

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться