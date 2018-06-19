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Татуировка

"Бабочка на спине" или "вождь на сердце": кому опасно делать татуировки

CC BY-SA 2.0 / alex yosifov / tattoo
Наука и технологии
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Ученые рассказали, кому опасно делать татуировки, и почему пожизненный рисунок на теле может привести к острому воспалению мышц.

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Татуировки могут вызвать у человека с подавленным иммунитетом мощнейшее хроническое воспаление мышц, избавиться от которого практически невозможно, заявляют медики в статье, опубликованной в одном из западных специализированных изданий. Об этом сообщило РИА Новости.

"Конечно, мы пока не можем говорить о прямой причинно-следственной связи, однако факты, как говорится, налицо. Эти воспаления появились ровно в том же месте и в той же части тела, где были нанесены татуировки. Никаких других возможных причин развития этой патологии мы не нашли", — заявил Уильям Уилсон из Национальной службы здравоохранения Британии в Глазго (Шотландия).

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Татуировки — один из самых древних примеров изобразительного искусства. Их находили у древнеегипетских мумий, а следы пигментов — в могильниках еще более древних жителей Земли. Это говорит о том, что люди научились делать тату еще до зарождения цивилизации, и с тех пор это искусство стало неотъемлемой частью светской и религиозной культуры многих народов.

В последние годы биологи и медики активно интересуются тем, как татуировки влияют на здоровье. Недавно французские ученые обнаружили, что иммунные клетки могут переносить частички краски в лимфатические узлы и другие части организма, где они вызывают воспаления и могут способствовать развитию рака.

Уилсон и его коллеги обнаружили любопытный пример взаимодействия иммунной системы и татуировок, изучая историю болезни 31-летней жительницы Шотландии, которая решила нанести себе на ногу еще один рисунок после удачного похода в тату-салон за несколько лет до этого.

Примерно через неделю после процедуры она обратилась за помощью к врачам, жалуясь на сильные боли в бедре и колене. Медики выписали ей трамадол и другие обезболивающие, однако боль не пропала даже девять месяцев спустя. Это заставило Уилсона и его коллег детальнее изучить историю болезни.

Разгадка оказалась очень простой — за два года татуировки молодая женщина перенесла операцию по пересадке легких и постоянно принимала таблетки, подавляющие иммунитет.

Ослабление иммунитета странным образом повлияло на взаимоотношения татуировок и иммунной системы. Частицы краски не остались в коже, а начали распространяться по мускулам и вызывать хронические воспаления, которые приводили к слабости в ногах и причиняли девушке невыносимую боль.

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© Facebook / Alina Zotea
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Выяснив причину болезни, Уилсон и его коллеги смогли назначили любительнице татуировок физиотерапию для укрепления мышц. Однако полностью избавиться от болевых ощущений их пациентка смогла только через три года.

По словам врача, пока непонятно, что именно спровоцировало подобную реакцию, так как норм, регулирующих работу тату-салонов, не существует. Каждая мастерская использует самые разные красители, иглы и другие расходные материалы, которые могут воздействовать на организм самым разным образом.

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В любом случае, Уилсон и его коллеги рекомендуют людям с ослабленным или подавленным иммунитетом избегать походов в тату-салоны или делать это, учитывая, к каким тяжелым последствиям может привести желание украсить тело.

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Теги:
иммунная реакция, мышцы, воспаление, татуировки, грибок, ученые, опасность, исследование, США, Медицина и здоровье
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