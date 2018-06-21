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Хирурги на операции, архивное фото

Инновационная терапия: ученые нашли новый способ предотвращения рака

© Sputnik / Варвара Гертье
Наука и технологии
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Предотвратить проще, чем лечить - об этом в один голос говорят медики, в том числе исследователи из Торонто.

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Ученые из Центра исследования рака имени принцессы Маргарет в Торонто предложили способ, который может помочь предотвратить рак груди у женщин с высоким риском развития этого заболевания, сообщает РИА Новости со ссылкой на специализированный портал MedicalExpress.

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Молочные железы состоят из двух типов клеток, которые образуются из так называемых прогениторных клеток. Их пролиферация, вызванная воздействием полового гормона прогестерона, связана с риском развития рака груди. Кроме того, их число выше у женщин с мутациями гена BRCA1 или других, которые также увеличивают шансы на развитие этого заболевания.

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После опытов с клетками молочных желез исследователи пришли к выводу, что ряд веществ, к примеру, децитабин, способен подавлять пролиферацию прогениторных клеток, в частности, у женщин с мутациями генов BRCA1 и BRCA2. По мнению ученых, эти результаты могут помочь создать новые методы предотвращения рака груди.

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Теги:
терапия, онкология, прорыв, лечение, рак, инновации, Торонто, Канада, Медицина и здоровье
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