Инновационная терапия: ученые нашли новый способ предотвращения рака

Предотвратить проще, чем лечить - об этом в один голос говорят медики, в том числе исследователи из Торонто.

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Ученые из Центра исследования рака имени принцессы Маргарет в Торонто предложили способ, который может помочь предотвратить рак груди у женщин с высоким риском развития этого заболевания, сообщает РИА Новости со ссылкой на специализированный портал MedicalExpress.

Молочные железы состоят из двух типов клеток, которые образуются из так называемых прогениторных клеток. Их пролиферация, вызванная воздействием полового гормона прогестерона, связана с риском развития рака груди. Кроме того, их число выше у женщин с мутациями гена BRCA1 или других, которые также увеличивают шансы на развитие этого заболевания.

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После опытов с клетками молочных желез исследователи пришли к выводу, что ряд веществ, к примеру, децитабин, способен подавлять пролиферацию прогениторных клеток, в частности, у женщин с мутациями генов BRCA1 и BRCA2. По мнению ученых, эти результаты могут помочь создать новые методы предотвращения рака груди.