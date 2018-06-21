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Убийство.

Наука против криминала: теперь убийц будет найти гораздо легче

CC BY 2.0 / Lwp Kommunikáció / Elárulva
Наука и технологии
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Возраст убийцы можно определить по капле крови, заявляют ученые.

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Американские ученые-генетики научились определять возраст убийцы или его жертв всего лишь по капле крови, которая случайно была оставлена им на месте преступления. Это может поспособствовать правоохранительным органам в сжатые сроки находить виновных и потерпевших. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на статью, опубликованную в одном из специализированных журналов США.

"Наша методика работает с почти стопроцентной точностью — мы смогли точно определить, к какой возрастной группе принадлежат образцы крови почти всех участников наших опытов. Сейчас мы работаем над созданием более точных ее версий, которые смогут точно вычислять возраст подозреваемого", — отмечает Игорь Леднев из университета Нью-Йорка (США).

Модель нуклеиновой кислоты
© Sputnik / С. Соловьев
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Еще в относительно недавнем прошлом, следователи и детективы могли определить личность преступника лишь по его описанию со слов очевидцев или по отпечаткам пальцев. Примерно два десятилетия назад их арсенал был расширен благодаря созданию технологий секвенирования ДНК.

В последние годы к этой работе подключились химики, биологи и физики, значительно расширившие арсенал криминалистов. Обрывки различных молекул в образцах крови жертв или убийц, в их отпечатках пальцах и следах дыхания на стекле позволяют раскрыть их пол, вредные привычки, этническую принадлежность и многие другие черты, способные резко сузить круг подозреваемых.

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Леднев и его коллега Кайл Доти (Kyle Doty) научились вычислять одну из главных характеристик преступников и их жертв — возраст — анализируя спектр белковых молекул, присутствующих в человеческой крови.

Как объясняют ученые, по мере развития и старения тела химический и белковый состав нашей крови претерпевает значительные изменения. Биологи знали об этом достаточно давно, однако большое количество подобных изменений и сложная система связей между ними мешали использовать эту закономерность для вычисления биологического и календарного возраста.

Доти и Леднев решили эту проблему, обойдя ее со стороны — они не стали раскрывать эти связи, а просто изучили то, какие молекулы чаще всего встречаются в крови детей, подростков, взрослых и пожилых людей, используя так называемый рамановский спектроскоп.

Он позволяет достаточно точно измерить количество молекул разной массы и узнать их примерную форму, обстреливая образец при помощи лазера. Пучки частиц света будут сталкиваться с молекулами, поглощаться ими и порождать вспышки вторичного излучения, "цвет", закрученность и другие свойства которого будут зависеть от формы и структуры вещества.

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© Sputnik /
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Анализируя возникающую в результате этого "радугу", ученые могут быстро отслеживать различия в химическом составе образцов крови или других биологических жидкостей, и определять по ним примерный возраст их обладателя.

Собрав образцы крови у десяти новорожденных, нескольких дюжин подростков и взрослых мужчин и женщин, авторы статьи проверили, как хорошо работает их методика. Как показали эти опыты, спектроскоп безошибочно находил следы крови младенцев, и различал три остальных группы с точностью в 99 процентов.

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Как надеются ученые, подобные методики ускорят работу криминалистов и упрочат репутацию "научных" методов ведения расследования, в точности работы которых сомневаются многие скептики, ссылаясь на несколько случаев ложного определения личности преступников по их ДНК.

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Теги:
улики, группа, правоохранительные органы, кровь, полиция, убийство, расследование, Вашингтон, США, Преступление, закон и правосудие
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