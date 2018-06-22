"Сто грамм - не стоп-кран": почему алкоголики считают водку вкусной

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Биологи из Швеции нашли в мозге крыс-алкоголиков особую цепочку нейронов, нарушения в работе которой заставляют их считать алкоголь более вкусным и питательным, чем сладкий сироп, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

"Когда у человека формируется зависимость, он обычно хорошо осознает, что увлечение спиртным или наркотиками вредит ему и, скорее всего, послужит причиной его смерти. При этом он ничего не может поделать с этой проблемой — что-то "ломается" в его мозге, он теряет силу воли и продолжает плыть по течению", — рассказывает Маркус Хайлиг (Markus Heilig) из Университета Линчепинга (Швеция).

Алкогольный "дрейф"

Хайлиг и его коллеги выяснили, где происходит эта "поломка", и нашли способ ее исправить, изучая другую проблему, связанную со спиртным, — изменение пищевых предпочтений животных и людей-алкоголиков.

Все люди, знакомые с пьянством или с сильно пьющими людьми, часто замечают, что увлечение высокоградусной выпивкой ведет к почти полному отказу от употребления пищи или же не заставляет их толстеть, несмотря на высокую калорийность спиртных напитков. Большим исключением здесь является пиво, любители которого быстро отращивают пивные животики и толстеют в других местах.

Недавно ученые выяснили, что это происходит по той причине, что мозг алкоголиков начинает воспринимать спиртное в качестве "нормальной" еды, предпочитая его всем остальным видам пищи. Данное открытие натолкнуло команду Хайлига на мысль о том, что формирование зависимости может быть связано не только с неограниченным доступом к спиртному или наркотикам и их употреблением, но и с определенными изменениями в работе пищевых центров мозга.

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Они проверили эту идею, наблюдая за несколькими крысами, которых предварительно научили пить раствор спирта, нажимая на определенный рычаг в их клетке. Когда грызуны стали алкоголиками, ученые предложили им альтернативу — воду, в которой было растворено большое количество сахарина, бескалорийного аналога сахара.

Выключатель воли

Большинство животных, как давно заметили ученые, фактически сразу переходит на сахарную воду при появлении такой возможности, однако примерно 10-12% из них продолжают пить спирт. Это число, как отмечают биологи, совпадает с тем, как много людей приобретают зависимость после серии попоек или продолжительного употребления тяжелых наркотиков.

Изучая мозг подобных крыс-"алкоголиков", ученые обратили внимание на изменения в работе генов в нервных клетках, расположенных в центрах вкуса, удовольствия и эмоций. В частности, у них резко снизилась активность тех участков ДНК, которые были связаны с работой "тормозящих" цепочек нейронов и удалением из них молекул гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), главного "тормоза" нервной системы.

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Совершив подобное открытие, биологи проверили, что произойдет, если заблокировать работу одного из таких участков, гена GAT-3, или принудительно включить его. Результаты этих опытов были потрясающими: отключение GAT-3 превратило нормальных крыс в алкоголиков, заставив их пить раствор спирта, а не сладкий сироп, а его активизация избавила вторую группу грызунов от зависимости.

Подобный механизм приобретения тяги к алкоголю, отмечает Хайлиг, очень хорошо объясняет то, почему миорелаксант баклофен, похожий по структуре на молекулы ГАМК, снижает тягу к спиртному и используется сегодня для лечения алкоголизма. Ученые раньше не понимали, почему он помогает избавиться от зависимости, и спорили, можно ли его вообще применять для борьбы с наркоманией и тягой к спиртному.

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Более безопасные и менее неприятные аналоги этого препарата, не имеющие столь же сильных побочных эффектов, станут первыми реальными лекарствами от всех типов зависимости, заключают авторы статьи.