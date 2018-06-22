01:28 23 Июня 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD16.92
  • RUB0.27
  • RON4.18
  • UAH0.64
Поиск
Алкоголизм

"Сто грамм - не стоп-кран": почему алкоголики считают водку вкусной

© Photo: pixabay
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
36 0 0

Ученые выяснили, почему злоупотребляющие алкогольными напитками люди считают водку вкуснее сахара.

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Биологи из Швеции нашли в мозге крыс-алкоголиков особую цепочку нейронов, нарушения в работе которой заставляют их считать алкоголь более вкусным и питательным, чем сладкий сироп, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

"Когда у человека формируется зависимость, он обычно хорошо осознает, что увлечение спиртным или наркотиками вредит ему и, скорее всего, послужит причиной его смерти. При этом он ничего не может поделать с этой проблемой — что-то "ломается" в его мозге, он теряет силу воли и продолжает плыть по течению", — рассказывает Маркус Хайлиг (Markus Heilig) из Университета Линчепинга (Швеция).

Алкогольный "дрейф"

Хайлиг и его коллеги выяснили, где происходит эта "поломка", и нашли способ ее исправить, изучая другую проблему, связанную со спиртным, — изменение пищевых предпочтений животных и людей-алкоголиков.

Все люди, знакомые с пьянством или с сильно пьющими людьми, часто замечают, что увлечение высокоградусной выпивкой ведет к почти полному отказу от употребления пищи или же не заставляет их толстеть, несмотря на высокую калорийность спиртных напитков. Большим исключением здесь является пиво, любители которого быстро отращивают пивные животики и толстеют в других местах.

Лилия Федорова
© Sputnik /
Нарколог: Молдове угрожает эпидемия пивного алкоголизма

Недавно ученые выяснили, что это происходит по той причине, что мозг алкоголиков начинает воспринимать спиртное в качестве "нормальной" еды, предпочитая его всем остальным видам пищи. Данное открытие натолкнуло команду Хайлига на мысль о том, что формирование зависимости может быть связано не только с неограниченным доступом к спиртному или наркотикам и их употреблением, но и с определенными изменениями в работе пищевых центров мозга.

Зачепа: качество дорогих вин не всегда лучше дешевых>>>

Они проверили эту идею, наблюдая за несколькими крысами, которых предварительно научили пить раствор спирта, нажимая на определенный рычаг в их клетке. Когда грызуны стали алкоголиками, ученые предложили им альтернативу — воду, в которой было растворено большое количество сахарина, бескалорийного аналога сахара.

Выключатель воли

Большинство животных, как давно заметили ученые, фактически сразу переходит на сахарную воду при появлении такой возможности, однако примерно 10-12% из них продолжают пить спирт. Это число, как отмечают биологи, совпадает с тем, как много людей приобретают зависимость после серии попоек или продолжительного употребления тяжелых наркотиков.

Изучая мозг подобных крыс-"алкоголиков", ученые обратили внимание на изменения в работе генов в нервных клетках, расположенных в центрах вкуса, удовольствия и эмоций. В частности, у них резко снизилась активность тех участков ДНК, которые были связаны с работой "тормозящих" цепочек нейронов и удалением из них молекул гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), главного "тормоза" нервной системы.

Ежик.
© Sputnik / Павел Лисицын
И хочется, и колется: в Германии полицейские спасли двух ежиков от похмелья

Совершив подобное открытие, биологи проверили, что произойдет, если заблокировать работу одного из таких участков, гена GAT-3, или принудительно включить его. Результаты этих опытов были потрясающими: отключение GAT-3 превратило нормальных крыс в алкоголиков, заставив их пить раствор спирта, а не сладкий сироп, а его активизация избавила вторую группу грызунов от зависимости.

Подобный механизм приобретения тяги к алкоголю, отмечает Хайлиг, очень хорошо объясняет то, почему миорелаксант баклофен, похожий по структуре на молекулы ГАМК, снижает тягу к спиртному и используется сегодня для лечения алкоголизма. Ученые раньше не понимали, почему он помогает избавиться от зависимости, и спорили, можно ли его вообще применять для борьбы с наркоманией и тягой к спиртному.

Ученые признали алкоголь и табак самыми опасными наркотиками>>>

Более безопасные и менее неприятные аналоги этого препарата, не имеющие столь же сильных побочных эффектов, станут первыми реальными лекарствами от всех типов зависимости, заключают авторы статьи.

По теме

Алкоголь под прицелом: в Молдове создают новые контролирующие структуры
ВОЗ предупреждает: алкоголь вызывает семь видов рака
Почему молдавских таксистов надо проверять на алкоголь и наркотики
Теги:
алкоголизм, пьянство, водка, лечение, зависимость, Швеция, Молдова, Медицина и здоровье
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Молоко, архивное фото
    Теперь можно

    Россельхознадзор отменил запрет на поставки молочной продукции из Беларуси – поставки разрешили предприятиям, включенным в "дорожную карту".

  • Особняк на улице Ингороква, 6
    Гуляя по Тбилиси

    Колумнист Sputnik Екатерина Микаридзе в рамках проекта "Прогулки по Тифлису" рассказывает историю загадочного особняка на улице Ингороква.

  • Рабочий визит в Южную Осетию Олега Говоруна
    Главный по сотрудничеству

    Владимир Путин переназначил Олега Говоруна начальником управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией.

  • Саженцы, фото из архива
    Зеленый Баку

    Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана намерено провести масштабную акцию по озеленению Баку и привлечь к этому делу жителей столицы.

  • Смерч в Армении
    Унесенные ветром

    На южном берегу Севана было замечено неожиданное для Армении природное явление – смерч.

  • Министр здравоохранения Елжан Биртанов в ходе поездки в Северо-Казахстанскую область
    Братья и сестры

    Министр здравоохранения Казахстана рассказал о реформах в сестринском деле и вспомнил о том, как работал медбратом.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Коко горилла
В США умерла горилла, которая почти понимала человека и научилась говорить
Исландские болельщики спели «Калинку» перед приездом на ЧМ-2018
Исландские болельщики спели "Калинку" перед приездом на ЧМ-2018
Молдова в первые дни войны.
Как Молдавия отражала удары в первые дни войны

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться