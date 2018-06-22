"Белый яд": как соль может привести к смерти человека

Ученые рассказали о смертельной опасности соли, которая в долгосрочной перспективе может приводить к медленной смерти.

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Потребление соли напрямую связано с повышенным риском смерти, выяснила международная научная группа, в которую вошли сотрудники канадского Университета Калгари, Лондонского университета королевы Марии и других учреждений, пишет РИА Новости.

Повар: секрет приготовления идеального мяса — сахар>>>

Ученые провели исследование с участием 2974 пациентов в возрасте от 30 до 54 лет с повышенным артериальным давлением. Научная группа различными способами анализировала уровень натрия в образцах мочи пациентов, собранных в течение 24 часов за несколько дней.

За 24 года наблюдений умерло 272 участника эксперимента. Выяснилось, что существует линейная зависимость между потреблением соли и повышенным риском смерти.

"Точно измеренное количество натрия показало линейную связь со смертностью", — говорится в работе ученых.

Таким образом ученые опровергли результаты предыдущих исследований, в которых кривая зависимости принимала J-образную форму — то есть низкие уровни соли якобы также повышали риск смерти.