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Белая лабораторная крыса, архивное фото.

Совсем неожиданно: мыши помогут людям похудеть

© Sputnik / Яков Андреев
Наука и технологии
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Биологи нашли в теле мышей клетки, которые помогут людям похудеть.

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Американские ученые нашли в теле грызунов особую группу клеток, которая "дирижирует" ростом новых жировых клеток. Управление их поведением может стать самым эффективным способом похудеть, говорится в статье, опубликованной в одном из научных журналов. Об этом сообщило РИА Новости.

Дмитрий Косырев
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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В последние годы ученые ищут способы избавиться от ожирения не только при помощи диеты, но и различных гормонов и сигнальных молекул, заставляющих тело самостоятельно сжигать лишние калории. Как показали эксперименты на мышах, этого можно добиться, заставив часть обычных жировых клеток превратиться в так называемый бурый жир.

Бурый жир встречается в основном в тканях младенцев и детенышей и используется для быстрого сжигания калорий и обогрева тела. По мере роста бурый жир исчезает. В организме взрослых особей преобладает белый жир, играющий роль "склада" питательных веществ.

Депланке и его коллеги открыли особые тельца, которые отвечают за подобные преобразования и "дирижируют" ростом жира в целом, изучая то, какие гены были активны в различных жировых клетках, которые присутствуют в организме мышей.

Проанализировав в общей сложности работу двух сотен клеток разных типов, ученые натолкнулись на необычные "стволовые клетки", которые были внешне похожи на "заготовки" адипоцитов, взрослых жировых клеток, но при этом имели совершенно другие функции.

Эти тельца, получившие имя "адипорегуляторы" (Aregs), не превращаются в другие компоненты жировой ткани, а напрямую управляют ее развитием. Как обнаружили биологи, они могут выделять несколько разных наборов молекул, которые заставляют стволовые клетки превратиться в адипоциты, бурый жир и прочие части жировой ткани, или тормозят их развитие.

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Их активация, как показали опыты на грызунах, приводила к тому, что новые жировые клетки полностью прекратили формироваться в их организме. Обнаружив это, ученые проверили, есть ли подобные клетки в теле человека. Оказалось, что они действительно присутствуют и в нашей жировой ткани, что позволяет использовать их для борьбы с ожирением и лечения диабета второго типа.

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