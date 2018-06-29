Специалисты назвали способ избежать внезапной смерти

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Постоянное наблюдение у одного лечащего врача и строгое следование его рекомендациям в терапии не только приведет к получению пациентом более качественных медицинских услуг, но и значительно сократит риск внезапной смерти. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие свое исследование в одном из британских научных изданий. Об этом сообщает РИА Новости.

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Специалисты Университета Эксетера и Манчестерского университета проанализировали данные 22 масштабных исследований из девяти стран. Несмотря на различие систем здравоохранения и методов, с помощью которых была собрана информация, ученые пришли к выводу, что большая часть исследований (81,8 процента) однозначно указывает на связь между непрерывностью лечения у одного врача и снижением смертности.

Положительный эффект был отмечен как у пациентов врачей общей практики, так и узкоспециализированных медиков.

Найдена связь между старением и возникновением раковых заболеваний>>>

По мнению авторов исследования, полученные данные доказывают — несмотря на существенные технические достижения в медицине, человеческий фактор имеет важное значение при лечении пациентов.