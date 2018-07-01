В смартфонах нашли серьезный изъян

Уязвимость, по данным специалистов, есть в устройствах, появившихся в последние шесть лет.

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Эксперты нашли серьезный изъян на всех мобильных устройствах на базе Android, появившихся с 2012 года, пишет TechRepublic.

© Sputnik / Игорь Руссак Вниманию пользователей смартфонов: мошенники могут лишить вас денег

Уязвимость под названием RAMPage — разновидность дефекта разработки Rowhammer, который заставляет ячейки памяти устройства взаимодействовать неправильно. Это дает возможность хакерам без какого-либо специального разрешения получить доступ к файлам, паролям и к запущенным приложениям устройства.

"RAMPage нарушает самую фундаментальную изоляцию между пользовательскими приложениями и операционной системой", — подчеркивают специалисты.

Уязвимость нашли в драйвере, который впервые появился в операционной системе Android 4.0 Ice Cream Sandwich, а затем и на более поздних версиях, оборудованных оперативной памятью типа LPDDR2/3/4. Эксперты считают, что в ближайшее время подобные атаки могут распространиться на девайсы под управлением iOS и другие гаджеты.