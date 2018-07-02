Немые камни: ученые раскрыли тайну строительства Стоунхенджа

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Специалисты повторно изучили работы геолога Герберта Томаса, впервые выдвинувшего гипотезу о том, что камни, из которых был построен Стоунхендж, были доставлены с гор Пресели. Согласно его теории, их переправляли на лодке вдоль побережья. О результатах исследований ученых сообщило РИА Новости.

Ученые пересмотрели эту теорию, проведя анализ образцов, собранных в 1906 году, еще до того, как Томас начал свои исследования, и пришли к выводу, что сначала камни спускали к реке Монноу на животных, а после переправляли через реку Северн или спускали вниз к Эйвону.

Стоунхендж — загадочное каменное сооружение в графстве Уилтшир, один из самых знаменитых археологических памятников в мире. Для его строительства, которое началось примерно в 2600 году до нашей эры, использовались валуны песчаника и привозимые издалека голубые камни из диабаза, довольно твердой вулканической породы.