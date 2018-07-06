Ученые назвали причину, почему водители засыпают за рулем

Ученые из Мельбурнского королевского технологического университета в Австралии установили, почему многим водителям за рулем хочется спать.

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Основная причина сонливости водителей — естественная низкочастотная вибрация автомобиля. К такому выводу пришли исследователи Мельбурнского королевского технологического университета в Австралии, сообщает Science Daily.

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В эксперименте участвовали 15 человек. Их посадили в специальный симулятор кабины автомобиля, имитирующий монотонное движение по двухполосной трассе. Некоторых из добровольцев подвергли низкочастотным вибрациям (4-7 герц), на других вибрацией не воздействовали. Во время тестов исследователи следили за ритмом сердца испытуемых.

В результате ученые обнаружили, что подопытные, которых подвергли вибрациям, уже через 15 минут стали зевать, испытывать сонливость и терять внимание. Через полчаса степень сонливости и утомляемости была на порядок выше, а через час их сердечный ритм показывал, что они погружаются в сон.

Эксперимент также показал, что из-за усталости, вызванной такой вибрацией, испытуемым было психологически и физически сложнее выполнять простые умственные задачи.

Кроме того, согласно исследованию, вибрации на других частотах имели противоположный эффект и делали людей бодрее.

Таким образом, ученые надеются, что автопроизводители обратят внимание на это исследование и будут учитывать фактор вибрации в конструкции автокресел.