Ученые назвали причину, почему водители засыпают за рулем

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Основная причина сонливости водителей — естественная низкочастотная вибрация автомобиля. К такому выводу пришли исследователи Мельбурнского королевского технологического университета в Австралии, сообщает Science Daily.
В эксперименте участвовали 15 человек. Их посадили в специальный симулятор кабины автомобиля, имитирующий монотонное движение по двухполосной трассе. Некоторых из добровольцев подвергли низкочастотным вибрациям (4-7 герц), на других вибрацией не воздействовали. Во время тестов исследователи следили за ритмом сердца испытуемых.
В результате ученые обнаружили, что подопытные, которых подвергли вибрациям, уже через 15 минут стали зевать, испытывать сонливость и терять внимание. Через полчаса степень сонливости и утомляемости была на порядок выше, а через час их сердечный ритм показывал, что они погружаются в сон.
Эксперимент также показал, что из-за усталости, вызванной такой вибрацией, испытуемым было психологически и физически сложнее выполнять простые умственные задачи.
Кроме того, согласно исследованию, вибрации на других частотах имели противоположный эффект и делали людей бодрее.
Таким образом, ученые надеются, что автопроизводители обратят внимание на это исследование и будут учитывать фактор вибрации в конструкции автокресел.