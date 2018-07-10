Без паники — Xiaomi не прекращает выпуск смартфонов

Стало известно, что происходит с производителем недорогих мобильных телефонов на самом деле.

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Настоящую панику среди владельцев смартфонов, выпущенных китайской компанией Xiaomi, вызвала волна статей с заголовками "Xiaomi навсегда прекращает выпуск смартфонов", которые были опубликованы рядом СМИ.

По словам экспертов, которые комментируют ситуацию в сети Интернет, на самом деле компания не собирается отказываться от заслужившего известность бренда. После череды премьер бюджетных аппаратов в 2017-м и в начале 2018 года Xiaomi готовит выпуск нескольких новых марок смартфонов среднего и флагманского уровня. Кроме того, компания продолжает развивать MIUI — собственную прошивку ОС Android.

© Sputnik / Владимир Астапкович Третий - лишний: какие телефоны спецслужбы не могут прослушивать

Путаницу вызвали сообщения о намерении китайской компании выйти на рынок США с новым брендом "Pocophone". Об этом заявил авторитетный сайт PhoneArena со ссылкой на информацию Федеральной комиссии по связи США (FCC). Обозреватели считают, что это решение Xiaomi вызвано желанием избавиться от репутации производителя дешевых смартфонов с низкой производительностью, которая сложилась у этой марки на западных рынках.

Это не первый случай "раздвоения" бренда — ранее таким же образом поступил другой китайских производитель смартфонов Huawei, который зарегистрировал бренд Honor специально для выхода на западные рынки.