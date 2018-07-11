Ученые выяснили, как страдает здоровье вейперов и курильщиков

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Немецкие специалисты провели исследование, как влияют электронные сигареты на здоровье вейперов. Так, эксперимент ученых Университетской клиники федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн (UKSH) в Германии продемонстрировал, что риск для здоровья сосудов от электронных испарителей с никотином сравним с риском от курения обычных сигарет, а иногда даже выше, говорится в статье журнала Vascular Medicine.

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Уточняется, что согласились участвовать в анализе 15 действующих курильщиков, выбирающих традиционные сигареты. Их разделили на три группы: представители первой курили обычные сигареты, вторые — электронные испарители с никотином, третья группа — электронные сигареты без никотина.

За полчаса до эксперимента и спустя два часа после него ученые измерили показатели функционального состояния сосудов добровольцев: центральное и периферическое кровяное давление, а также параметры жесткости стенок сосудов.

Эксперимент продемонстрировал, что испарители с никотином в среднем изменяли показатели сосудов на более долгий срок, чем курение обычных сигарет.

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После простой сигареты повышенное периферическое давление держалось примерно 15 минут, а высокая частота сердечных сокращений — в течение получаса, в то время как никотиновый испаритель повышал обе характеристики в среднем на 45 минут.

Кроме того, у обеих групп, куривших сигареты с никотином, значительно возрастал показатель жесткости сосудистых стенок.

По словам ученых, для более детального исследования нужно больше участников, однако уже сейчас можно говорить об опасности курения никотиновых электронных испарителей. Они также подчеркивают, что электронная сигарета не так безопасна, как считалось раньше.