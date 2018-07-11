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Жара

Губительная жара: каково влияние высокой температуры на мозг

© Sputnik / Miroslav Rotari
Наука и технологии
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Ученые доказали, что продолжительная жара сильно сказывается на работе мозга даже молодых людей.

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. В Молдове в последние годы летом регистрируются продолжительные отрезки сильной жары. Такая погода, как выяснили ученые, отрицательно сказывается на здоровье не только пожилых людей, но и на когнитивные способности всех жителей, даже молодежи и детей. 

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Исследование опубликовано в журнале PLoS Medicine. Одним из последствий глобального потепления, как уточняют специалисты, считаются так называемые "экстремальные погодные явления" – периоды аномальной жары зимой или холода летом, волны жары, недельные проливные дожди, засухи и прочие феномены, связанные с "неправильной" погодой.

И если к ливням с градом в Молдове давно привыкли, то снегопад в конце апреля 2017 года стал той самой аномалией.

Частота подобных явлений, как утверждают специалисты, в будущем будет только расти, и они будут охватывать все большие территории. Это приведет, как показывают расчеты западных климатологов, к резкому увеличению смертности – каждый "лишний" градус жары летом будет повышать число умерших людей на 5%.

Седеньо-Лоран и его коллеги попытались оценить другие последствия волн жары, которые не приводят к гибели людей, но заметно ухудшают им жизнь. Для этого они набрали группу добровольцев из полусотни студентов, проживавших в общежитиях бостонских университетов, половина — в комнатах с кондиционером, а остальные – нет. 

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Чтобы определить влияние периодов жары, молодых людей просили пройти два простых теста на память и внимательность, используя их же собственные смартфоны. Они должны были назвать цвета, в которые были окрашены слова, выводимые на экран, и решить несколько простейших арифметических задач. И в том, и в другом задании были небольшие "подвохи", которые проверяли внимательность добровольцев.

При нормальной погоде результаты были одинаковыми, а вот во время жары результаты тех, кто жил в комнатах без кондиционера, ухудшились на 13%. В некоторых случаях различия в скорости реакции и точности ответов доходили до 30-50%, чаще всего – в первые дни похолодания. Это связано с тем, что температура в квартире еще не успевала снизиться, в то время как снаружи уже было прохладно. Данный факт, по мнению исследователей, мог особым образом влиять на работу мозга и организма.

Как подчеркивают ученые, жара будет еще сильнее влиять на когнитивные способности и скорость реакции людей в возрасте или носителей различных хронических болезней, что следует учитывать и медицинским, и социальным службам крупных городов при борьбе с последствиями подобных проявлений глобального потепления.

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Теги:
мозг, глобальное потепление, здоровье, влияние, жара
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