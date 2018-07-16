00:23 17 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.57
  • USD16.70
  • RUB0.27
  • RON4.20
  • UAH0.64
Поиск
Египет

Уникальная находка: в Египте нашли древнюю фабрику мумий

© Photo: Universität Tübingen / Ramadan B. Hussein
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
17 0 0

Ученые обнаружили на территории Саккары, древнейшего некрополя Египта, своеобразную "фабрику мумий" последней династии независимых фараонов.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Уникальную находку удалось обнаружить ученым: три десятка мумий и множество артефактов, связанных с процессом бальзамирования тел. О результатах раскопок рассказали в министерстве по делам древностей Египта, о чем сообщило РИА Новости.

"Открытие только одной драгоценной маски в этой мастерской само по себе стало уникальным событием для нас, так как все подобные артефакты, за исключением двух находок в первой половине XX века, были украдены расхитителями гробниц еще во времена античности", — заявил Рамадан Хуссейн, руководитель раскопок и профессор университета Тюбингена (Германия).

Хуссейн и его коллеги проводят раскопки на территории Саккары уже несколько лет, используя самые современные методы естественных наук, в том числе трехмерные лазерные сканеры и радары.

Ткани, покрытые инструкциями по мумификации
© Photo : Ministry of Antiquities
Ткани, покрытые "инструкциями" по мумификации

Два года назад его команда начала проводить раскопки на юге этого некрополя, где расположены гробницы 26-й династии фараонов, правившей Египтом после его освобождения от владычества Ассирии и во времена его покорения Персидской империей.

Правители этой династии, как рассказывает ученый, пытались вернуть былое могущество и славу Египта, восстановив старые культурные и религиозные традиции, в том числе и постройку богатых гробниц, храмов и прочих культовых сооружений, взяв за образец постройки и деяния фараонов времен Древнего Царства.

В Швейцарии показали мумифицированного родственника Бориса Джонсона>>>

Подобные меры помогли объединить страну и изгнать ассирийцев, однако буквально через сто лет Египет был захвачен новой "сверхдержавой" античности — персидской империей Ахеменидов, что положило конец его самостоятельной истории.

Статуэтки шавабти из мастерской мумий, найденной в Саккаре
© Photo : Ministry of Antiquities
Статуэтки шавабти из мастерской мумий, найденной в Саккаре

Изначально, как отмечает Хуссейн, его команда пыталась найти несколько знаменитых гробниц фараонов этой династии, открытых еще в конце XIX века и погребенных под новыми слоями песка и прочих наносов.

Рядом с гробницей одного из чиновников фараона Амасиса II их радар обнаружил достаточно странное помещение "квадратной" формы, которое не было похоже на типичные гробницы времен 26-й династии. Оно было расположено на глубине 13 метров, а его длина и ширина составляли примерно пять метров.

Когда ученые проникли в это загадочное помещение, они обнаружили, что оно было не гробницей, а уникальной "мастерской мумий". Внутри нашли 35 подготовленных мумий, пять саркофагов, множество драгоценных или просто интересных артефактов, в том числе десятки погребальных статуэток-ушабти, символизировавших слуг усопших, льняные саваны, масла для мумификации, "ванну" для вымачивания тел в щелочи, золотую маску и инструкции по мумификации.

Археологи нашли в Египте 17 мумий
© Ruptly .
Археологи обнаружили в Египте 17 мумий и остались в восторге от находки

Как отмечает Хуссейн, химический состав этих масел фактически полностью идентичен тем бальзамирующим материалам, которые были найдены в гробнице KV63 в Долине Царей, предположительно принадлежащей Анхесенамон, жене Тутанхамона.

Сейчас химики, египтологи и прочие ученые детально изучают все находки из этой "мастерской". Их анализ, как надеются историки, поможет понять, как поменялись традиции мумификации за тысячи лет истории Древнего Египта и почему эта мастерская была построена под землей, а не на ее поверхности.

По теме

Загадочная татуировка на египетской мумии поставила ученых в тупик
Мумии Древнего Египта могут быть спрятаны в кишиневском подземелье
Теги:
мумии, ученые, находка, история, Каир, Египет, Примечательные факты
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Выступление группы Би-2
    День выборов

    Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии признало, что на концерте группы "Би-2" не было агитации.

  • Предполагаемая тюрьма ЦРУ в Антавиляй, ноябрь 2009 года
    Уже не секретная тюрьма

    Литовский адвокат уверен, что высшее руководство страны давит на судей, чтобы те не исполняли решение международных инстанций в деле о секретной тюрьме ЦРУ.

  • Ветеран Бесков Василий Николаевич
    Ровесник республики

    В Эстонии ветерану Великой Отечественной войны исполнилось сто лет – юбиляра не выдворяют из республики только по состоянию здоровья.

  • Грибы лисички в корзине, архивное фото
    Тихая охота

    В белорусских лесах уже успели собрать урожай земляники и малины и очень ждут грибов. Sputnik выяснил, что сдают белорусы в райпо и сколько на этом зарабатывают.

  • Нино Бурджанадзе в своем рабочем кабинете
    НАТО не по карману

    В Грузии слишком плохая экономическая ситуация, чтобы платить членские взносы в НАТО, считает экс-спикер парламента страны Нино Бурджанадзе.

  • Футбол.Фанзона Sputnik Абхазия
    Месяц праздника

    Sputnik Абхазия решил еще раз вспомнить, как проходили футбольные вечера в фан-зоне болельщиков в Сухуме во время чемпионата мира-2018.

  • Ос-Багатар
    Памятник герою

    В Северной Осетии может появиться памятник национальному герою республики, последнему аланскому царю Ос-Багатару.

  • Выступление группы Би-2
    День выборов

    Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии признало, что на концерте группы "Би-2" не было агитации.

  • Предполагаемая тюрьма ЦРУ в Антавиляй, ноябрь 2009 года
    Уже не секретная тюрьма

    Литовский адвокат уверен, что высшее руководство страны давит на судей, чтобы те не исполняли решение международных инстанций в деле о секретной тюрьме ЦРУ.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Президент РФ Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки: как это было
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки
Победители чемпионатов мира по футболу
Все победители чемпионатов мира по футболу

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться