Американцы замаскировали огнестрельное оружие под смартфон

Разработка частной компании стоит 500 долларов, и пока ее могут приобрести только лица, осуществившие предзаказ пистолета.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. В Соединенных Штатах Америки начались продажи пистолета-смартфона, сообщает Sputnik Азербайджан.

Реализацию товара начала американская компания Ideal Conceal. Пистолет, относящийся к оружию скрытного ношения, оснащен механизмом, который выкидывает часть крышки, играющую роль рукоятки. Оружие-смартфон позволяет выстрелить лишь дважды, после чего требует перезарядки.

Двухзарядный пистолет произведен под патроны калибра 9х17 миллиметров.

Как сообщил глава компании Кирк Келлбер, первые образцы получат покупатели, осуществившие предзаказ, и только потом пистолет появится в оружейных магазинах.

Цена огнестрельного смартфона составляет 500 долларов.

Отмечается, что владение подобным огнестрельным оружием разрешено во многих штатах США, однако, согласно правилам, носить его можно только скрытно, не привлекая внимания окружающих.