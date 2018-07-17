Почему многие люди негативно воспринимают свой голос на аудио и видеороликах

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Как часто многие из тех, кто просматривает записи семейного торжества или корпоратива, морщатся, слыша свой голос в видеоролике. Многие уверены, что в записи он звучит хуже, чем на самом деле.

Это связано с особенностями строения уха и речевого аппарата, а также психологией человека. Почему нам не нравятся собственные аудиозаписи, и как голос влияет на эмоциональное состояние, — в материале РИА Новости.

Самая ранняя аудиозапись человеческого голоса, дошедшая до нас, — десятисекундный отрывок из французской песенки "При свете луны" ("Au clair de la lune"). Ее напел в апреле 1860 года изобретатель фоноавтографа Эдуар-Леон Скотт де Мартенвилль. Его реакция на собственный голос неизвестна, ведь он хотел получить визуальное отображение звука по типу сейсмографа, а не услышать запись. Голос великого изобретателя восстановил в 2008 году физик Карл Хабер.

Скорее всего, де Мартенвиллю не понравилось бы, как он звучит, — это типичная реакция. Чаще всего запись собственного голоса вызывает у человека неприятие и раздражение. И этому есть сразу несколько научных объяснений.

Звучание определяется анатомией

Когда мы слышим звуки извне, в том числе и голоса других людей, они воспринимаются лишь по воздуху. Звуковые колебания достигают наружного уха (это видимая часть органа) и заставляют вибрировать барабанную перепонку. Косточки среднего уха передают вибрации в ушную улитку во внутреннем ухе. Там они преобразуются в электрические импульсы и посылаются в мозг.

При восприятии собственного голоса колебания доходят до уха одновременно из двух источников: по воздуху и через кости черепа. Когда человек говорит, вибрируют не только голосовые связки, но и весь череп. Эти вибрации тоже воспринимаются как звук. Но звуку проходить через кость сложнее, чем через воздух. Возникающее сопротивление уменьшает частоту сигнала, снижая заодно и высоту звука, слышимую средним ухом.

Разность тонов звуковых колебаний, передающихся по воздуху, и внутренних вибраций преобразуется мозгом в единый сигнал. Его человек и воспринимает как свой голос. Поэтому в записи голос, очищенный от дополнительных колебаний, кажется более высоким и незнакомым. Но почему его звучание вызывает отвращение и раздражение? Единого мнения на этот счет до сих пор нет.

Незнакомый и чужой голос

Самое простое предположение: люди просто не узнают себя в записи. Голос — важная часть самоидентификации. Человеку довольно сложно смириться с тем, что окружающие ассоциируют его с незнакомым ему голосом, утверждалось в исследовании 1966 года.

Но уже через год американский психолог Гильермо Оливос поставил этот вывод под сомнение. В проведенном им эксперименте больше половины испытуемых узнали себя в записи с первого раза. В исследованиях 2008 и 2010 годов участники безошибочно идентифицировали собственный голос в 96 и 93 процентах случаев соответственно.

Впрочем, во всех этих экспериментах испытуемым говорили, что среди записей они услышат и себя. Если об этом не предупреждать, то результаты будут другими, утверждают ученые из колледжа Олбрайт и Пенсильванского университета. В их опыте предлагалось по записи голоса определить степень привлекательности человека. Не узнавшие собственный голос считали его более приятным по сравнению с другими и оценивали в среднем выше, чем остальные участники.

Немного радости повысит настроение

Некоторые специалисты склоняются к тому, что сказывается еще и фактор утраты контроля. Человек привык менять тембр и высоту голоса в зависимости от ситуации. Например, когда хочет продемонстрировать лидерские качества или, напротив, показаться собеседнику более мягким, чем он есть на самом деле. В случае аудиозаписи или видео это невозможно.

Российские болельщики ответили исландцам, спевшим "Калинку">>>

Впрочем, как оказалось, хотя мы и управляем голосом, голос тоже влияет на нас. В эксперименте международной группы ученых испытуемые читали вслух рассказы. В наушниках они слышали себя, но звучание модифицировалось в реальном времени. Специальная компьютерная программа обрабатывала звук, добавляя акустические компоненты эмоциональных интонаций — радостных, грустных и тревожных. Например, чтобы голос звучал радостнее, менялись высота звука, его динамический диапазон и спектральный состав.

В результате участники, уловившие грустные или тревожные интонации, признавались в подавленном состоянии или говорили, что почувствовали испуг. Радостный голос значительно повышал настроение. Эти данные согласуются с результатами другого исследования, в котором сделан вывод: не только эмоциональное состояние влияет на поведение человека и звучание его голоса, но и, наоборот, то, как люди ведут себя, сказывается на их настроении.

Авторы работы надеются, что эти результаты можно использовать в терапии психических расстройств.