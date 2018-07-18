Подводное царство: у берегов Италии нашли коралловые леса небывалой красоты

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Ученые изучали глубоководный мир у группы из восьми островов вулканического происхождения, находящихся к северу от Сицилии, и нашли много неизвестных ранее видов кораллов, а также пышные коралловые леса.
Сделанное открытие будет использовано при создании морского заповедника вокруг Липарских островов.
На одноименном острове до сегодняшнего времени постоянно активен вулкан Стромболи.
На островах Липари и Вулькано встречаются фумаролы — источники горячих газов, выходящих на поверхность на склонах и у подножия вулкана.