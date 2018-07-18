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Российские ученые рассказали, что спасет от сердечного приступа и смерти

CC0 / Pixabay / Wokandapix
Наука и технологии
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Гормон сна защищает от приступов сердечной недостаточности, заявляют эксперты из Российской Академии наук.

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Мелатонин, гормон сна, улучшает работу клеток сердца — к такому выводу пришли ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики Российской Академии наук. Данные их исследования были опубликованы в International Journal of Molecular Sciences.

"Мы показали, что при регулярном употреблении мелатонина у старых крыс уменьшалась зона поражения сердечной мышцы при острой сердечной недостаточности", — рассказывает Ирина Одинокова, научный сотрудник лаборатории фармакологической регуляции клеточной резистентности ИТЭБ в Пущино, чьи слова приводит пресс-служба института.

Сердечная недостаточность и связанные с ней проблемы в работе кровеносной системы сегодня остаются одной из трех главных причин преждевременной смерти пожилых людей в большинстве развитых стран мира. Сегодня примерно 5% мужчин и 3% женщин страдают от этой болезни, однако к середине столетия их число может утроиться.

Врач
© Sputnik / Константин Чалабов
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Российские и зарубежные ученые, как пишут Одинокова и ее коллеги, уже много лет пытаются понять, как можно заставить сердце "правильно" перекачивать кровь и снабжать все части тела необходимым количеством кислорода.

В свою очередь, ключевую роль в работе самих мышечных волокон сердца играют их митохондрии, миниатюрные клеточные "энергостанции". Нарушения в их работе могут вызывать серьезные проблемы в работе мускулов, и служить одной из причин развития сердечной недостаточности.

Одинокова и ее коллеги проверили, так ли это, экспериментируя на дюжине крыс, половина из которых употребляла вместе с водой большие количества мелатонина. Это вещество, как отмечают ученые, является не только гормоном сна, но и сильным антиоксидантом, который может проникать в митохондрии и защищать их от повреждения.

Через несколько недель после начала эксперимента ученые вызывали у животных искусственный сердечный приступ, и проследили за тем, как будет восстанавливаться их сердце и возникнет ли у них недостаточность.

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Как показали эти опыты, сердце крыс, принимавших мелатонин, заметно меньше пострадало от подобной "экзекуции", чем мышцы миокарда грызунов и з контрольной группы. Причиной этого, как показали наблюдения за отдельными митохондриями, было то, что мелатонин подавлял негативные эффекты, связанные с проникновением молекул токсина внутрь них.

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Для повышения уровня мелатонина в организме не обязательно принимать его в виде лекарств. Синтезу мелатонина способствует употребление в пищу продуктов, содержащих предшественник мелатонина — триптофан. Например, бананов, индейки, цыпленка, мягкого сыра, тыквенных семечек, миндальных орехов.

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Теги:
недостаточность, гормон сна, мелатонин, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, приступ, сон, инфаркт, сердце, Российская Академия наук, РАН РФ, Москва, Россия, Медицина и здоровье
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