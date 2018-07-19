Смартфоны и все устройства с Android резко подорожают из-за ЕС, заявляет Google

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Корпорация Google официально подтвердила, что готовится покончить с бесплатным Android и перевести распространение операционной системы (ОС) на платную модель. Google открыто заявляет, что это серьезно скажется на розничной стоимости всех устройств, которые работают на основе популярной системы — смартфонов, планшетов, бортовых компьютеров на автомобилях, "умных" устройств и других.

Об этом говорится в письме, которое опубликовал гендиректор Google Сундар Пичаи. Он не скрывает, что решение сделать Android платным связано со штрафом в размере €4,3 млрд, который Европейская комиссия (ЕК) взыскала с Google в ходе антимонопольного расследования.

We are fining Google €4.34 billion for illegal practices regarding Android mobile devices to strengthen dominance of Google's search engine. They have denied EU consumers the benefits of effective competition in the important mobile sphere.

Learn more → https://t.co/2gIPfCEtMp pic.twitter.com/VDQVEomyZY — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) 18 июля 2018 г.

​В решении, опубликованном на сайте Еврокомиссии, утверждается — американская компания пользуется своим лидерством, чтобы продвигать поисковую систему Google и браузер Chrome, и навязывает свои продукты производителям электроники. Более того, Google якобы платит производителям техники и операторам связи за предустановку на смартфоны своих сервисов, при этом оттесняя в тень сервисы конкурентов.

Android, разработанный компанией Google, занимает более 95% рынка "умных" мобильных систем как в Европе, так и в мире. Единственное исключение — Китай. Около 80% смартфонов, планшетов и прочих устройств в мире работают на базе Android.

В распространённом в среду, 18 июля, пресс-релизе ЕК сообщается, что ещё в 2011 году американская компания поставила Европу в ситуацию, когда "трафик с Android-устройств гарантированно поступает в поисковую систему Google".

"Они лишили европейских потребителей благ конкуренции в важной мобильной сфере. Это незаконно по антимонопольным правилам ЕС", — заявила европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Теперь Google обязана выплатить штраф и в течение 90 дней выполнить требования Еврокомиссии. Если компания не сделает этого, то ей грозит неустойка в размере 5% от общей выручки.

Сундар Пичаи отрицает все обвинения и жестко критикует решение Еврокомиссии. "В этом решении игнорируется тот факт, что смартфоны Android конкурируют с iOS-устройствами", — написал он.

"Google вложила миллиарды долларов в разработку Android за последнее десятилетие", — пишет Пичаи. "Нынешняя бизнес-модель ОС позволяла нам сделать ее бесплатной для производителей устройств. Решение [Еврокомиссии] нарушит тщательный баланс, который мы создали с Android", — заявил Пичаи.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez Рекордный штраф для Google: компанию наказали на 4,34 миллиарда евро

Представители Google намерены обжаловать наложенный Еврокомиссией штраф, ставший рекордным взысканием, которое ЕК предъявляла какой-либо компании в своей истории. Это не первый случай, когда Еврокомиссия штрафует Google на крупную сумму. В июне 2017 года ЕК установила рекорд по выплатам за нарушение антимонопольных правил, оштрафовав компанию на €2,42 млрд. Тогда комиссия установила, что для продвижения своего сервиса сравнения покупок Google занижала поисковый рейтинг сервисов, созданных конкурентами.

Штрафов не избежал и главный конкурент Google на рынке мобильных устройств. В августе 2016 года Apple оштрафовали на $14,5 млрд по обвинению в сговоре с правительством Ирландии — в этой стране "яблочники" более десяти лет пользовались незаконными налоговыми льготами. Однако денег с Apple пока так и не взыскали.