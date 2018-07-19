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Рабочие перемещают Google Bot

Смартфоны и все устройства с Android резко подорожают из-за ЕС, заявляет Google

© AP Photo / David Goldman
Наука и технологии
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19 0 0

В ответ на санкции Еврокомиссии корпорация собирается прекратить бесплатное распространение операционной системы Android.

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Корпорация Google официально подтвердила, что готовится покончить с бесплатным Android и перевести распространение операционной системы (ОС) на платную модель. Google открыто заявляет, что это серьезно скажется на розничной стоимости всех устройств, которые работают на основе популярной системы — смартфонов, планшетов, бортовых компьютеров на автомобилях, "умных" устройств и других.

Об этом говорится в письме, которое опубликовал гендиректор Google Сундар Пичаи. Он не скрывает, что решение сделать Android платным связано со штрафом в размере €4,3 млрд, который Европейская комиссия (ЕК) взыскала с Google в ходе антимонопольного расследования.

​В решении, опубликованном на сайте Еврокомиссии, утверждается — американская компания пользуется своим лидерством, чтобы продвигать поисковую систему Google и браузер Chrome, и навязывает свои продукты производителям электроники. Более того, Google якобы платит производителям техники и операторам связи за предустановку на смартфоны своих сервисов, при этом оттесняя в тень сервисы конкурентов.

Android, разработанный компанией Google, занимает более 95% рынка "умных" мобильных систем как в Европе, так и в мире. Единственное исключение — Китай. Около 80% смартфонов, планшетов и прочих устройств в мире работают на базе Android.

В распространённом в среду, 18 июля, пресс-релизе ЕК сообщается, что ещё в 2011 году американская компания поставила Европу в ситуацию, когда "трафик с Android-устройств гарантированно поступает в поисковую систему Google".

"Они лишили европейских потребителей благ конкуренции в важной мобильной сфере. Это незаконно по антимонопольным правилам ЕС", — заявила европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Теперь Google обязана выплатить штраф и в течение 90 дней выполнить требования Еврокомиссии. Если компания не сделает этого, то ей грозит неустойка в размере 5% от общей выручки.

Сундар Пичаи отрицает все обвинения и жестко критикует решение Еврокомиссии. "В этом решении игнорируется тот факт, что смартфоны Android конкурируют с iOS-устройствами", — написал он.

"Google вложила миллиарды долларов в разработку Android за последнее десятилетие", — пишет Пичаи. "Нынешняя бизнес-модель ОС позволяла нам сделать ее бесплатной для производителей устройств. Решение [Еврокомиссии] нарушит тщательный баланс, который мы создали с Android", — заявил Пичаи.

Google
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Рекордный штраф для Google: компанию наказали на 4,34 миллиарда евро

Представители Google намерены обжаловать наложенный Еврокомиссией штраф, ставший рекордным взысканием, которое ЕК предъявляла какой-либо компании в своей истории. Это не первый случай, когда Еврокомиссия штрафует Google на крупную сумму. В июне 2017 года ЕК установила рекорд по выплатам за нарушение антимонопольных правил, оштрафовав компанию на €2,42 млрд. Тогда комиссия установила, что для продвижения своего сервиса сравнения покупок Google занижала поисковый рейтинг сервисов, созданных конкурентами.

Штрафов не избежал и главный конкурент Google на рынке мобильных устройств. В августе 2016 года Apple оштрафовали на $14,5 млрд по обвинению в сговоре с правительством Ирландии — в этой стране "яблочники" более десяти лет пользовались незаконными налоговыми льготами. Однако денег с Apple пока так и не взыскали.

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Теги:
умные устройства, планшеты, антимонопольное законодательство, торговая война, смартфоны, Android, Google Chrome, Apple, Google, Еврокомиссия
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